Paris déplume les Canaris

Malgré une prestation en demi-teinte et une première période indigeste, le Paris Saint-Germain repart de Nantes avec les trois points après sa victoire 3-0 à la Beaujoire. Mais aussi avec deux nouveaux membres à l'infirmerie : Moise Kean, et Kylian Mbappé.

Simon, joue-la comme Choupo

Une histoire de penalty

Nantes (4-2-3-1) : Lafont - Appiah, Castelletto, Abeid, Traoré - Chirivella (Touré, 73e), Louza - Coco (Augustin, 73e), Blas (Pereira, 85e), Simon (Bamba, 25e) - Kolo Muani. Entraîneur : Christian Gourcuff.



PSG (4-3-3) : Navas - Dagba, Danilo (Kehrer, 66e), Diallo, Bakker - Gueye (Marquinhos, 66e), Herrera, Rafinha (Kurzawa, 74e) - Sarabia, Kean (Ruiz, 46e), Mbappé (Fadiga, 74e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

Oui, le Paris Saint-Germain ne fait rêver personne dans le jeu depuis plusieurs semaines. Oui, Thomas Tuchel agace tous les supporters avec cette lubie de vouloir faire jouer Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain (et ce, même si le Portugais se débrouille plutôt bien dans l’exercice). Oui, le Paris Saint-Germain a une infirmerie pleine à craquer. Oui, le Paris Saint-Germain peut être heureux d’avoir Keylor Navas dans son équipe pour compenser toutes les erreurs défensives. Mais oui, le Paris Saint-Germain est leader de Ligue 1 après avoir enchaîné une septième victoire consécutive en championnat – dont six– sur la pelouse d'un FC Nantes pourtant invaincu à la Beaujoire cette saison (0-3).Privé de sa défense habituelle (Corchia, Girotto et Fabio atteints de la Covid plus Pallois suspendu), Christian Gourcuff doit innover pour son arrière-garde. Heureusement pour lui, son adversaire du soir aussi arrive dépeuplé. Avec notamment les absences sur blessure de Neymar, Icardi, Verratti, la suspension de Di María et la mise au repos de Marquinhos ou de Kimpembe. Dans ce duel d’équipes remaniées, ce sont logiquement les Parisiens qui se montrent les premiers dangereux avec une volée de Pablo Sarabia s’écrasant sur le poteau (11).Un coup de chaud annonciateur de la suite de la première période ? Non, puisque les Nantais reprennent très vite le dessus et auraient même pu (dû ?) ouvrir le score après un exploit de Randal Kolo-Muani qui sert Moses Simon sur un plateau. Sauf que le Nigérian, seul à un mètre des cages, envoie sa frappe sur son pied d’appui (15). En face, le PSG se repose sur Kylian Mbappé. Reste que le Français manque à peu près tout, à l’exception d’un joli petit pont sur Appiah. Et comme Randal Kolo-Muani voit sa praline raser la lucarne (35), les deux équipes rejoignent le vestiaire après 45 minutes qui n’auront pas vu la moindre frappe cadrée. Une deuxième en Ligue 1, depuis le début de saison.Revenu pour le second acte sans Moise Kean, blessé, le Paris Saint-Germain rappelle que tout peut changer en une mi-temps. Trouvé par un bon ballon de Kylian Mbappé, Ander Herrera envoie le cuir au fond des filets. Passeur, le champion du monde se retrouve buteur quelques minutes plus tard en transformant un penalty qu’il est lui-même allé chercher après une faute de Jean-Charles Castelletto. Et alors que Nantes semble K-O, Ludovic Blas s’amuse de Mitchel Bakker avant de voir Colin Dagba tacler Marcus Coco dans la surface. Problème : Keylor Navas déteste encaisser des buts, et repousse le penalty de Kader Bamba (68). Cette fois-ci, les Canaris sont vraiment K-O. Paris peut faire tourner le ballon tranquillement, reposer certains joueurs (à l’image de Kylian Mbappé, qui ressent une petite gêne), planter un troisième pion sur un joli ballon piqué de Sarabia (0-3, 88) et penser au déplacement sur la pelouse du RB Leipzig ce mercredi en Ligue des champions. Avec quelle équipe ? Telle est la question.