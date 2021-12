Le PSG de Mbappé écarte Feignies-Aulnoye

4

Feignies-Aulnoye 0-3 PSG

Les jeunots pour finir la rencontre

Feignies-Aulnoye (4-3-1-2): Le Meur (Fernand, 56e) – Marigard, Kouadio (Courtin, 66e), Diedhiou, Calderara (De Sousa Ferreira, 60e) – Ouattara, Bensaber (Meunier, 67e), Obino (Lemoine, 55e) - De Parmentier – Sambou, Lachaab. Entraîneurs : Jean Antunes et Krysztof Ziecik.



Navas – Kehrer, Sergio Ramos (Dagba, 46e), Kimpembe (c), Diallo – Paredes (Pereira, 46e), Verratti (Michut, 64e), Dina Ebimbe (Gharbi, 64e) – Xavi Simons, Icardi, Mbappé. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Sans trembler, les Parisiens ont tranquillement géré leur entrée en lice dans cette Coupe de France face à Feignies-Aunoye (N3) dans un soir où la fameuse magie de la coupe n'aura clairement pas opéré. Enfin le temps d'un premier quart d'heure, à peine, où les Nordistes ont tenté de prendre le pouls d'un soir pas comme les autres pour eux. Difficile de ne pas être spectateur quelques instants quand vous passez de 150 spectateurs le week-end à 25 000 un dimanche soir face à Mbappé et compagnie.Avec Xavi Simons titulaire pour la première fois sur le flanc droit, les Parisiens s'installent dans le camp nordiste où Feignies-Aulnoye la joue retranché. Icardi fait passer un premier frisson mais son enchaînement contrôle-frappe est retoqué pour hors-jeu (12). Trois minute plus tard, Mbappé provoque aux 18 mètres. Ses passements de jambes donnent le tournis à Diedhiou. Penalty, lucarne. Les vagues se succèdent, Yann Le Meur, le portier nordiste, s'emploie à foison. Icardi trouve le poteau (22) et Mbappé, encore, vient gratter un deuxième penalty. Marigard lui tire le maillot, sanction immédiate et Icardi double la mise. Hormis quelques contres bien sentis, notamment avec le remuant Malick Sambou, Feignies-Aulnoye se contente de pauvres miettes.La suite est du même registre et Mbappé se charge de dissoudre les derniers soupçons de suspense. Le une-deux d'école entre Simons (encore) et Dagba débouche sur une passe en retrait parfaite pour l'international français. L'issue ne fait plus de doute, les entraîneurs de Feignies-Aulnoye en profitent pour faire croquer le maximum de gars, tout comme Pochettino qui rajeunit sérieusement son effectif durant la dernière demi-heure (Michut, Bitshiabu, Gharbi). La magie de la coupe et de Noël pour ces jeunots de la formation parisienne qui ont pu gratter quelques ballons, pendant que Xavi Simons continuait à marquer de sérieux points. Rendez-vous en 16à Vannes (N2) pour le club de la capitale, début janvier. Et pour Feignies-Aulnoye ? Un dernier tour d'honneur et une soirée que les Nordistes pourront raconter à Noël autour d'un bon vin.

Par Florent Caffery au stade du Hainaut