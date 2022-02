Le PSG dans le top 3 des plus mauvais bilans financiers du Big Five en compagnie des deux Manchester

BB

Ils ne sont pas trop dans le délire retour sur investissement. Dans sa lettre hebdomadaire , l’Observatoire du football CIES s'intéresse aux bilans financiers des opérations de transferts des clubs du Big Five depuis 2012. Et à ce petit jeu, le PSG se classe deuxième des pires résultats, avec un déficit de 984 millions entre ses achats et reventes. Mais la palme du plus gros trou revient à Manchester United, avec plus d'1,75 milliard d'euros. Le podium est complété par Manchester City avec 941 millions de pertes. Suivent ensuite le FC Barcelone, Arsenal, la Juventus et l'AC Milan. À noter la présence de quatorze clubs anglais dans le top 20.Côté positif, cocorico, on retrouve deux clubs de Ligue 1 sur les deux premières marches du podium : le LOSC, avec 349 millions d'euros récoltés et l'OL, avec 247 millions de bénéfice engrangé. Mention honorable à l'AS Monaco, qui est le club ayant dégagé le plus de recettes à la vente depuis 2012 avec plus de 1104 millions d'euros récoltés . En revanche ses 1018 millions dépensés empêchent le club de la principauté de tutoyer les sommets avec Lyon et Lille, malgré un bilan tout de même positif de 86 millions.Ça pourrait vite être le cas avec une vente d'Aurélien Tchouaméni cet été.