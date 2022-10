Le PSG contient Marseille et repart de l'avant

Malgré une partie animée, Neymar a été le seul à inscrire son nom au tableau d'affichage (1-0) dans un Classique où Marseille a terminé à dix après un coup de sang de Samuel Gigot.

La découpe de Gigot

PSG (4-3-1-2) : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (c), Danilo (Mukiele, 25e), Bernat - Verratti, F. Ruiz, Vitinha - Neymar (Soler, 88e) - Messi (Sarabia, 80e), Mbappé. Entraîneur : Christophe Galtier.



OM (3-4-2-1) : Lopez - Mbemba, Bailly (Gigot, 45e), Balerdi - Clauss, Rongier (c), Veretout (P. Gueye, 79e), N. Tavares (Kaboré, 70e) - Guendouzi, Harit (Ünder, 71e) - A. Sánchez (Dieng, 79e). Entraîneur : Igor Tudor.



Christophe Galtier voulait du football et: il a plutôt été servi, ce dimanche soir au Parc des princes, pour un premier Classique de la saison qui fut disputé et plutôt à la hauteur de l'affiche qu'il promettait. Et, bâillonné depuis trois rencontres en championnat ou C1, son PSG s'est remis la tête à l'endroit grâce à Neymar (1-0), neutralisant un OM qui a levé le pied au fil de la rencontre et enchaîne sa deuxième défaite de rang en Ligue 1 . Le club de la capitale, lui, reprend trois points d'avance au sommet du classement.Emporté par le rythme - et ce PSG déplié en 4-4-2 losange - en début de partie, l'OM a pris des courants d'air et Pau López a dû s'employer devant Leo Messi (3et 4) puis Achraf Hakimi (5). Après l'ouragan, Jonathan Clauss s'est engouffré dans les rares brèches à sa disposition, ne trouvant personne au bout de son centre (15) puis permettant à Amine Harit d'armer sur Donnarumma (22) ; son pendant à gauche Nuno Tavares n'a pas eu plus de réussite en déboulant dans son couloir (26) ou en allumant du droit (32). Mbappé, lui, a mené un sérieux mano a mano avec le portier olympien, qui s'est formidablement couché (19) avant de s'envoler vers sa lucarne (28). Quand Messi a envoyé un coup franc aux vingt mètres rebondir sur la barre, l'Espagnol a juste pu observer en croisant les doigts (35). Après un court interlude Dernière Rénovation (38e) , la fin du premier acte est partie dans tous les sens et c'est finalement le funambule Neymar, servi au point de penalty par Mbappé à la suite d'une perte de balle d'Amine Harit, qui a tranquillement fait érupter le Parc d'un poteau rentantPassé le Challenge Orange, après une sacoche d'Hakimi pas loin du cadre (49), Tavares a canardé (50), Clauss a piégé Juan Bernat pour perdre un face-à-face avec l'albatros transalpin (52) et même Mattéo Guendouzi s'est essayé (63), alors que Marco Verratti tentait sa frappe annuelle (61). Puis à vingt minutes du terme, Samuel Gigot - entré après la blessure d'Éric Bailly - a décidé de relancer les hostilités en cisaillant le Ney dans la pure tradition des Paris-Marseille d'antan, repartant aux vestiaires sur le champ (72). Profitant de boulevards toujours plus imposants offerts à son trio de devant dans les minutes suivantes, Paname a appuyé, mais Messi a piqué à côté (78) et le dernier quart d'heure n'a pas offert le feu d'artifice offensif attendu. Contrairement au virage Auteuil, qui a fêté en beauté, tout au long de la joute, le dixième anniversaire des « Nautecia » . L'OM aurait sans doute eu plus de chance de rivaliser en présence de ses supporters