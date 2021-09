Le PSG s'offre Metz sur le gong

Grâce à un doublé d'Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain l'a emporté chez les Grenats... à la 95e minute, moment du but décisif du latéral marocain. C'est tout ce qu'on retiendra du vainqueur du soir, pas franchement souverain chez la lanterne rouge de Ligue 1.

Domination trop précoce

Hakimi, au bout du bout

Metz (4-3-3) : Oukidja - Centonze, Bronn, Kouyaté, Udol - Maïga, Pajot (Traoré, 93e), Sarr - Gueye (De Préville, 66e), Niane (Niakaté, 65e), Yade (Boulaya, 67e). Entraîneur : Antonetti.



Paris Saint-Germain (4-3-3) : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes (Draxler, 80e) - Wijnaldum (Herrera, 63e), Danilo, Rafinha (Di María, 64e) - Mbappé, Icardi, Neymar. Entraîneur : Pochettino.

Et soudain, alors que beaucoup voyaient ce duel des extrêmes (le dernier de Ligue 1 contre le leader) comptant pour la septième journée se terminer sur un score nul, Achraf Hakimi réapparut. Mis sur orbite par Neymar et déjà buteur en tout début de match, le latéral droit donna la victoire à son équipe. Une équipe peu convaincante, d'ailleurs, seulement portée par vingt premières minutes de haut niveau face à un Metz étouffé puis révolté. Devant son écran, Lionel Messi peut s'inquiéter. Non pas du niveau de son nouveau club, mais surtout d'une vérité : la meilleure recrue de Paris, ce n'est pas lui.En l'absence de Messi, Mauricio Pochettino opte pour un 4-3-3 avec un trident offensif Neymar-Mauro Icardi-Kylian Mbappé. Pas d'Ángel Di María, donc, mais une envie apparente qui fait mouche dès les premières minutes de jeu : bien lancé en profondeur, l'attaquant argentin pique son ballon devant Alexandre Oukidja qui voit un de ses défenseurs le relayer sur la ligne... avant qu'Hakimi ne vienne au rebond, et n'ouvre le score. 1-0 ? Oui, mais 1-0 seulement. Car au bout d'un quart d'heure, tout le monde se demande combien Metz va en prendre tant il est dominé à la maison. Sauf qu'au fur et à mesure des occasions parisiennes manquées, les Grenats commencent à respirer et trouvent quelques espaces. Avec, par exemple, une bicyclette d'Ibrahima Niane qui ne passe pas loin des cages de Keylor Navas. Jusqu'à un corner fatidique, où Boubakar Kouyaté profite de l'apathie adverse (notamment celle de Danilo Pereira) pour égaliser d'un coup de casque décisif. De quoi faire réagir les visiteurs ? Pas vraiment, puisque ce sont au contraire les locaux qui manquent de repartir aux vestiaires avec une réalisation d'avance : complètement seul face au portier du PSG, Gueye se fait avoir par l'expérience de ce dernier et rate une occasion folle. 1-1, direction les murs qui tremblent...Car si Paris affiche 76 % de possession et 375 passes réussies (contre 89), Metz a frappé autant que le favori du soir (cinq tirs, deux cadrés) avant la pause. Surtout, les Grenats savent désormais qu'ils peuvent créer un petit exploit et au moins ramener un point. Alors, ils jouent les coups à fond et défendent comme des dingues. Il faut dire que Neymar n'est franchement pas dans son assiette, et que Mbappé ne rattrape pas ses précédents loupés devant le but. Bref, le PSG n'est plus du tout souverain et s'inquiète dès qu'il perd le cuir. Pour ne rien arranger, les actions chaudes se raréfient malgré les différentes entrées (Julian Draxler, Ander Herrera, Ángel Di María...) et seule une folie (involontaire ?) de Mbappé fait hurler la foule avec une frappe hyper dangereuse sortie par Oukidja sur un ballon censé être rendu par fair-play. La suite ? Bronn expulsé de manière idiote, Antonetti dégagé en raison de noms d'oiseaux... et une lanterne rouge qui craque à la dernière seconde, sur une passe décisive inspirée de Neymar pour un Hakimi sauveur. 100 % de succès pour Paris, 0 % pour son adversaire.