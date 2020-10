Le PSG avec United, Leipzig et Başakşehir

Le groupe du PSG

TB

Chasser les démons.Le PSG retrouvera Manchester United dans sa poule de Ligue des champions. Une revanche pour Thomas Tuchel et ses lascars, un an et demi après la désillusion du Parc des Princes et l'élimination en huitièmes de finale . Neymar et compagnie ne seront pas dépaysés puisqu'ils croiseront également une nouvelle fois le fer avec le RB Leipzig de Julian Nagelsmann, dépassé en demi-finales à Lisbonne fin août . Et comme il faut un peu de découverte dans tout ça, les Parisiens retourneront en Turquie, cette fois pour y défier le champion en titre Başakşehir.Manchester UnitedRB LeipzigIstanbul Başakşehir