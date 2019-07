Le PSG aurait trouvé un accord avec Everton pour Idrissa Gueye

VLU

Enfin une sentinelle à Paris !Selon les informations de, et comme annoncé depuis quelques temps, Idrissa Gueye devrait bien s'engager au PSG. Après de longues négociations, le club de la capitale et Everton auraient trouvé un accord quant au transfert de l'international sénégalais (69 sélections, 4 buts) pour un montant d'environ 32 millions d'euros hors bonus. Le tout récent finaliste de la CAN pourrait parapher un contrat de 5 ans.Idrissa Gueye devrait donc bientôt devenir officiellement la sixième recrue du PSG, après Ander Herrera, Pablo Sarabia, Marcin Bulka, Mitchel Bakker, Abdou Diallo et Xavi Simmons. Sans doute de quoi satisfaire Thomas Tuchel, qui réclamait depuis longtemps et avec insistance l'arrivée d'un numéro 6 : reste à savoir si Idrissa Gueye, aligné au poste de relayeur avec le Sénégal et dans un milieu à deux avec Everton, pourra satisfaire les attentes de son nouvel entraîneur.Au risque de voir l'Allemand finir par y aller lui-même, à ce foutu poste de récupérateur.