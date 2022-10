[Enquête] Même Kylian Mbappé n’a pas été épargné par « l’armée numérique » de son propre club, le Paris Saint-Germain. Révélations dans une enquête en 3 volets https://t.co/B2yQJT8qov pic.twitter.com/NJRUPsM4KA — Mediapart (@Mediapart) October 12, 2022

Le #PSG a chargé une agence externe de créer une « armée » de faux comptes Twitter qui a mené des campagnes violentes et ordurières, notamment contre des médias et des personnalités du club de football. Mediapart est l’une de ses cibles. Kylian Mbappé lui-même a été égratigné. pic.twitter.com/wCsidGdOp2 — Mediapart (@Mediapart) October 12, 2022

BG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En bande organisée.Déjà surveillé de près par la justice française après les opérations « suspectes » menées par un lobbyiste et un ancien policier , et alors que sa semaine est déjà bien agitée , le PSG n'arrange pas son cas. Mediapart a partagé ce mercredi une enquête dans laquelle le club parisien est accusé d'avoir crée, via l'agence « Digital Big Brother » , une armée numérique entre 2018 et 2020. Une armada de comptes Twitter créée et dirigée à l'époque par Jean-Martial Ribes, un proche collaborateur de Nasser al-Khelaïfi, parti du club de la capitale en mai dernier. Selon les informations de, si aucun contrat ne paraît exister, c'est bien le club parisien qui payait cette armée numérique, décrite dans le rapport comme[...]Armée composée de dizaine de comptes pro-parisiens ( « Paname Squad » , « Lana PSG » , « Ultra Attitude » , « La daronne du parc » ...) permettant de s'attaquer à d'autres comptes relayant des informations, rumeurs ou scandales. Mais aussi assaillir les médias jugés hostileseten tête de liste), différentes personnalités... Et même parfois les propres joueurs su PSG. L'enquête révèle notamment que cette armée est intervenue pour tuer dans l'œuf plusieurs affaires, notamment deux concernant la star brésilienne Neymar. Le numéro 10 parisien avait notamment été accusé de viol par une jeune femme en 2019, et avait aussi mis une baffe à un supporter rennais, après la défaite en 2019 en finale de Coupe de France. Au total, dans son rapport, l'agence DBB parle de: invitation à boycotter le journal, critiques contre Mbappé, incitations à la haine contre Adrien Rabiot, tweets orduriers contre l'OM ou encore photomontages sur Jean-Michel Aulas...Dans ce rapport, les exemples et les affaires sordides s'accumulent, et nul doute que face à ces accusations, le PSG va devoir rendre des comptes.