Le PSG aura au moins un représentant en finale du Mondial

Objectif : faire mieux queLavezzi en 2014.Après avoir vu ses joueurs, Kylian Mbappé, Neymar Edinson Cavani et Ángel Di María briller en huitièmes de finale de Coupe du monde, inscrivant six buts à eux quatre, le PSG figure en tête du classement des clubs aux joueurs les plus prolifiques du Mondial, avec 10 buts.Mais ce n'est pas tout, car après la qualification miraculeuse de la Belgique face au Japon (3-2) , le PSG est désormais assuré d'avoir au moins un de ses joueurs en finale du Mondial. Grâce à une partie de tableau impliquant la France, l'Uruguay, le Brésil et la Belgique pour les quarts de finale, un Parisien sera forcément finaliste. Cavani ou Meunier peuvent y parvenir avec l'Uruguay et la Belgique, tout comme Neymar Marquinhos ou Areola, Kimpembe et Mbappé avec le Brésil et la France.L'Atlético de Madrid aurait pu imiter le club francilien, mais Carrasco, parti en Chine cet hiver, a endigué cette possibilité. En vérité, seul le FC Barcelone se retrouve aussi dans ce cas de figure. PSG -Barça : voilà enfin la revanche qu'attendait Paris.