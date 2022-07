Le PSG assure le spectacle face à Urawa

Urawa 0-3 Paris Saint-Germain

Urawa (4-4-2) : Nishikawa - Sakai, Iwanami, Chinen, Akimoto - Moberg-Karlsson, Ito, Iwao, Sekine - Koizumi, Matsuo. Entraîneur : Ricardo Rodríguez.



: Navas - Kehrer, Danilo, Diallo - Dina-Ebimbe, Sarabia, Verratti, Zaïre-Emery, Bernat - Icardi, Mbappé. Entraîneur : Christophe Galtier.

Les Parisiens sont décidément bien meilleurs au football qu'au judo Dans un stade Saitama plein à craquer, le Paris Saint-Germain a enchaîné les coups et les grigris pour assurer sa domination face aux Red Diamonds d'Urawa (0-3). Le premier frisson venait pourtant d'Ito, en début de rencontre, qui a forcé Navas à la claquette. Puis Mbappé, acclamé par les spectateurs à chacune de ses prises de balle, a décidé d'assurer le spectacle. Omniprésent sur le front de l'attaque, il est impliqué dans le premier but du PSG, inscrit par Pablo Sarabia d'une jolie frappe en dehors de la surface, après une remise d'Icardi. Les Red Diamonds ne s'aplatissent pas devant les Parisiens, et se procurent quelques occasions, bien souvent stoppées par Marco Verratti.Le but du break sera, bien sûr, inscrit par le Bondynois. Aile de pigeon, passe, feinte de corps, puis frappe en angle fermé : du Mbappé dans le texte, qui provoque encore une fois la clameur des Japonais en tribunes. Ces derniers seront réveillés par les entrées de Messi et Neymar à l'heure de jeu, alors que le rythme était en train de retomber. Puis c'est Kalimuendo, à la réception d'un centre de Nuno Mendes, qui viendra inscrire son deuxième but lors de cette tournée de préparation, qui réussit bien aux champions de France.Encore une défaite pour Hiroki Sakai face au Paris Saint-Germain.