Le PSG assure l'essentiel à Bordeaux

Pas vraiment dans la forme de leur vie, les Parisiens s'en sont remis à leur sérieux et à un but de Pablo Sarabia en début de match pour aller gagner à Bordeaux, ce mercredi.

Bordeaux (4-2-3-1) : Costil - Sabaly (Briand, 87e), Koscielny, Mexer, Benito - Adli, Zerkane (Lacoux, 78e) - Kalu (De Préville, 65e), Seri (Traoré, 78e), Oudin, Oudin - Hwang (Ben Arfa, 65e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.



PSG (4-2-3-1) : Navas - Dagba (Kehrer,78e), Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Danilo Pereira - Sarabia (Diallo, 87e), Rafinha, Draxler (Herrera, 74e) - Icardi. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

abloarabiaarcía.Oui, le PSG possède dans ses rangs un mec dont les initiales sont aussi celles du club. Mieux, le meilleur supersub parisien de la saison dernière a tenu son rang à Bordeaux pour offrir à son équipe une victoire précieuse malgré une prestation globale pas vraiment mémorable.L'Espagnol a dû s'y reprendre à deux fois pour lancer les hommes de Mauricio Pochettino. Après avoir buter une première fois sur Benoît Costil au terme de la première action collective rouge et bleue (17), l'ancien Sévillan profite d'un débordement d'Idrissa Gueye pour terminer le travail dans la surface. Bien trop timorés jusque là, les Girondins se décomplexent peu à peu, mais Presnel Kimpembe est impérial (27) et Hwang Ui-jo beaucoup moins au moment de tenter sa chance (28). Le temps pour Layvin Kurzawa de s'étaler dans la surface adverse après avoir marché sur le cuir, et Paris rentre aux vestiaires avec l'avantage.Dès la reprise, Hwang menace sur corner (47), et les visiteurs perdent trop de ballons pour maîtriser quoi que ce soit, régulièrement pris par le pressing bordelais. D'autant que les offensifs peinent à peser sur Laurent Koscielny et ses copains, à l'image de Mauro Icardi trop brouillon et pas vraiment dans le rythme. Tout l'inverse d'un Hatem Ben Arfa cette fois volontaire au moment de faire son apparition sur la pelouse, mais qui ne trouve pas le cadre (69). Keylor Navas s'offre lui l'arrêt de la soirée à l'entame du temps additionnel pour priver Jimmy Briand de l'exploit et jouer une énième fois le rôle du sauveur (90+1).Le souffle suave des Parisiens continue de chatouiller la nuque de celui des Lillois.