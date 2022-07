Le PSG annonce l'arrivée d'Hugo Ekitike

? Il aura fallu patienter mais cette fois, c'est officiel : Hugo Ekitike est un joueur du PSG ! — RMC Sport (@RMCsport) July 16, 2022

Qui a dit que le PSG ne pouvait pas recruter en Ligue 1 ?C'est désormais officiel : Hugo Ekitike est un joueur du Paris Saint-Germain. Le jeune attaquant français a signé en prêt avec option d'achat avec le club de la capitale. Le stade de Reims pourrait ainsi récupérer un joli chèque qui avoisinerait les 35 millions d'euros dans quelques mois.Après avoir affirmé il y a quelques jours sa volonté de ne plus faire dans le bling-bling et de promouvoir davantage de talents français, le PSG joint donc les paroles aux actes en s'offrant les services d'un joueur désormais habitué aux joutes de l'équipe de France U20. Le mercato parisien n'est sans doute pas terminé, puisque les noms de Renato Sanches et Milan Škriniar se font de plus en plus insistants.Reste désormais à savoir si l'arrivée d'Ekitike remet en cause, ou non, celle de Gianluca Scamacca.