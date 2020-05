Le PSG abonné aux scores fleuves

1

Highest % of easy wins (three goals or more) for top division clubs worldwide between 2015 and 2020: @LincolnRedImps leads the table Data for all clubs and leagues in last @CIES_Football Weekly Post https://t.co/P0Ohpx4eDz pic.twitter.com/pG9swASCHB — CIES Football Obs (@CIES_Football) May 18, 2020

QC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un classement qui intéressera les parieurs.Dans sa lettre hebdomadaire , l'Observatoire du football du CIES s'intéresse aux clubs ayant gagné le plus de matchs de championnat par un écart de trois buts ou plus entre 2015 et 2020. Si l'Ajax occupe la cinquième place du classement mondial avec 37,4% de victoires fleuves, le PSG et le FC Barcelone dominent les cinq grands championnats avec 35,4% et une neuvième place mondiale. Le Bayern (32,4%), Manchester City (26,7%) et la Lazio (18,4%) complètent le tableau du Big 5.Au sommet du classement, le Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) s'impose quasiment un match sur deux par au moins trois buts (49,6%). Il est suivi par les Tahitiens de l'AS Tefana (42,9%) et par les Philippins du Ceres-Negros FC (41,9%). Dans les tréfonds du classement, le CIES recense 28 clubs sans aucune victoire d'au moins trois buts d'écart en cinq ans. En France, le plus mauvais élève est le Stade rennais, avec seulement 2,6% de victoires par cet écart malgré de très bons résultats sur cette période.De quoi nous amener à une conclusion bouleversante : le plus important reste de gagner.