Le PSG a le deuxième effectif le plus cher d'Europe

Les gros sousous dans la popoche.D'après le Centre international d'études du sport (CIES), le PSG possède le deuxième effectif le plus cher d'Europe cette saison avec 788 M€ dépensés.Manchester City domine ce classement avec 976 M€ et son rival, Manchester United, complète le podium (786 M€). Le Barça (691 M€) et le Real Madrid (447 M€) se classent respectivement 5e et 8e. Monaco 14e (331 M€), Marseille 27e (182 M€) et Lyon 36e (141 M€) sont logiquement les trois autres clubs français les mieux classés.Autre fait à noter, le coût moyen pour composer un effectif dans un des cinq grands championnats européens est passé de 67 M€ à 161 M€ entre 2010 et 2018.Visiblement ces dernières années, plus on est mal classé, plus on a de chance de remporter le titre.