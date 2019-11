Le propriétaire de City lève 500 millions d'euros auprès d'un investisseur

BREAKING NEWS: Major new investment for City Football Group sees them overtake #MUFC in total value. #MCFChttps://t.co/gCtuD3JObZ — Manchester City News (@ManCityMEN) November 27, 2019

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lové, lové, lové.Dans un communiqué officiel publié ce mercredi, le City Football Group (CFG) annonce une levée de fonds de près de 500 millions d'euros auprès de l'investisseur américain Silver Lake. Une somme représentant environ 10% de son capital. Avec cette injection d'argent frais, le groupe contrôlé par Abou Dhabi pèserait désormais pas moins de 5 milliards d'euros, ce qui ferait de l'institutionle club le plus cher du monde.» , annonce Khaldoon Al Mubarak, président du groupe. En effet, grâce à cette levée de fond le City Football Group souhaite financer son développement à l’international ainsi qu'investir davantage dans la technologie et les infrastructures. Pour l'heure, le groupe qui détient sept autres clubs de football, dont le New York City FC, reste propriété majoritaire du cheikh Mansour à hauteur de 77%.Guardiola.