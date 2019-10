Le projet vainqueur du Grand Prix Vrai Foot Day est...

1

Le projet vainqueur du Grand Prix du VFD

La rédaction

Roulements de tambour !!!Après six mois d’organisation, de labeur, de sueur et de larmes,Il est temps d’, le club qui va proposer selon nous le meilleur projet d’animation sur sa pelouse le 13 octobre prochain. Le vainqueur parmi les 900 clubs inscrits à cette première édition. Le club à avoir, parmi la quarantaine de vidéos de présentation transmises à la rédaction de So Foot, répondu le mieux aux trois critères clés de notre appel à projets,. En quelque sorte, l’ambassadeur du monde amateur le temps d’une journée.À vous, M. Steve Savidan, parrain de l’événement, le soin de dévoiler le nom du premier Grand Prix de l’histoire du Vrai Foot Day...Pour le Grand Prix, la rédaction prendra donc la route pourde cette folle journée du 13 octobre 2019.du match,de chaque joueur des deux équipes,(pas forcément le meilleur) par notre ambassadeur, et plein d’autres surprises... Découvrez ici le projet fou imaginé par le Grand Prix du Vrai Foot Day et toutes les animations qui vous attendent le 13 octobre dans le club le plus proche de chez vous !