OM : et si on relançait l'idée des socios ?

Lancé en janvier 2016 par cinq supporters de l’Olympique de Marseille, le Massilia Socios Club avait pour objectif initial de rassembler sous la forme d’un actionnariat populaire « l’ensemble des supporters marseillais souhaitant s’impliquer dans la vie de leur club » . Après des débuts encourageants et des discussions régulières avec l’OM, l’idée de collaboration entre les deux entités est aujourd’hui au point mort, mais les fondateurs souhaitent continuer à promouvoir un projet dans lequel ils croient toujours.

Marche arrière de la direction

MSC n'abandonne pas le bateau

Par Victor Launay

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Longtemps vu comme une utopie, le projet demarseillais avait pourtant été lancé début 2016 par les cinq fondateurs du Massilia Socios Club et l’initiative s’était petit à petit structurée. Sur le site présentant le projet, une collecte avait été ouverte en juillet, pour permettre aux supporters de l’OM d’adhérer au projet en le supportant financièrement, à hauteur de 80 euros par tête. Trois mois après l’ouverture de la collecte, plus de 1800s’étaient inscrits sur la plateforme, et l’initiative avait créé un réel engouement auprès des sympathisants du club : les réseaux sociaux avaient largement relayé la proposition, des anciens joueurs comme Jean-Pierre Papin ou Éric Di Meco avaient publiquement soutenu l’initiative et plusieurs groupes de supporters s’étaient ralliés à la cause. Des débuts prometteurs qui avaient contribué à crédibiliser le Massilia Socios Club, qui entamera par la suite des discussions avec la nouvelle direction marseillaise et Jacques-Henri Eyraud, intronisé président à la suite du rachat du club par Frank McCourt en octobre 2016.Au cours de leurs rencontres régulières avec le président de l'OM entre novembre 2016 et juin 2017, les fondateurs du MSC ont pu présenter leur projet et être challengé sur sa solidité. Le boss marseillais, à l’issue de ces rencontres, décide de donner suite à la proposition et met les fondateurs en relation avec ses équipes, fin 2017, pour avancer. Le Massilia Socios Club compte alors 3 500 membres, et dans, Julien Scarella, un des cinq à l'origine de l'initiative, rappelle la philosophie du projet, à savoir «» en promouvant la formation et l’identité populaire du club. Cependant, les discussions perdent peu à peu en intensité. Arnaud Thibault, l'un des fondateurs du projet, décrit : «» Dans le même temps, certains adhérents du mouvement s’impatientent et réclament une plus grande communication. Arnaud Thibault justifie : «» Mais plus que temporiser, la direction olympienne semble en fait surtout vouloir se désengager du projet initial : «» Sentant le vent venir, le MSC avait, fin 2018, «» en prévenant qu’ils «» . Mais cela n’empêchera pas l’OM de faire une proposition qui s’apparentera à «» fin janvier 2019, auquel le MSC ne donnera pas suite, regrettant «» .Bien que l’idée de collaboration avec l’OM soit au point mort, le Massilia Socios Club espère toujours aller «» et veut lui donner un nouveau souffle. Les fondateurs ont annoncé il y a un mois qu'ils tiendraient leur promesse et qu'ils vont «» , preuve de leur sérieux, tout en continuant à communiquer sur le projet dans le but de convaincre les supporters sceptiques comme l’OM. En regroupant 1% des supporters de l’OM, le Massilia Socios Club estime qu’il serait capable de lever 10 à 15 millions d’euros par an pour investir dans des «» , avec en contrepartie un certain pouvoir de décision au sein de l’OM et la définition d’objectifs partagés avec la direction. Alors que Marseille rencontre actuellement des difficultés dans le cadre du fair-play financier, le Massilia Socios Club se présente toujours comme «» et laisse la porte ouverte à un projet qui soit «» . Une lettre ouverte à Frank McCourt a d'ailleurs été publiée sur la page Facebook du Massilia Socios Club, pour rappeler les ambitions du projet. Affaire (encore) à suivre.