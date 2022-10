Bellion, Duluc, Faty & George Eddy... Venez assister aux conférences de notre brocante

SOFOOT.com // Evènement So Foot x TrashTalk

J-2. Le jour de la grande première de notre Incroyable Brocante Sports, en partenariat avec les amis de TrashTalk, approche à grand pas ! Ce dimanche, de 9h à 19h, plus de cinquante brocanteurs seront présents, à Ground Control (Paris XII), pour proposer à la vente plus de 15 000 pièces ou objets sport vintage. Mais ce n'est pas tout. Il y aura aussi près de 8 heures de conférences et masterclass. Programme.