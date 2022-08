Le procureur livre les détails sordides des accusations envers Benjamin Mendy

Le détail des accusations de viols visant Benjamin Mendy révélé lors de son procès https://t.co/l7k4Xk5OwY pic.twitter.com/WjYrsXAYSc — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 15, 2022

Ouvert il y a une semaine, le procès de Benjamin Mendy, accusé de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle par sept femmes différentes entre 2018 et 2021, a pris une nouvelle tournure lundi.Timothy Cray, le procureur, a listé chacune des accusations qui pesaient contre l’international Français en faisant le récit d’un système mis en place pour abuser sexuellement des victimes. Mendy a été présenté toute la journée comme un, qui aurait ramené des femmes ivres dans son manoir isolé et qui en aurait fait passer certaines à l’intérieur d’une pièce à la porte verrouillée, ouvrable de l’intérieur et avec un code connu uniquement par... Mendy, lui-même.Dans une synthèse en 131 points (!), Timothy Cray a détaillé des scènes atroces : celle d’une femme qui prenait sa douche chez Mendy et qu’il aurait ainsi tenté de violer, celle d’une soirée en juillet 2021 où le joueur formé au Havre aurait violé deux jeunes femmes différentes. Une des victimes aurait été violée trois fois, d’abord par Mendy dans sa pièce verrouillée et ensuite deux fois par son assistant et co-accusé, Louis Saha Matturie, dont une partie du job consistait àa avancé le procureur.Bon courage aux jurés pour les quinze prochaines semaine de procès.