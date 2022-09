Le prix Sócrates, nouvelle récompense décernée à la cérémonie du Ballon d’or

The @lequipe group is partnering with @peaceandsport for the creation of a societal award as part of the Ballon d’or ceremony: the Sócrates Award#ballondor pic.twitter.com/Q4PbtTAvSD — Ballon d’or #ballondor (@francefootball) September 21, 2022

Le prix Sócrates n’a pas pour but de récompenser la plus belle touffe de cheveux, ou le joueur le plus élégant, mais bien les actions sociales menées par des génies du ballon rond.Annoncé par, organisateur du Ballon d'or, cette distinction voit le jour afin, argumente le magazine français dans un communiqué. Cette nouvelle distinction vise donc à mettre en avant les actions de certaines joueuses et certains joueurs, au niveau environnemental ou social par exemple.Le choix du nom, Sócrates, n’est pas un hasard puisque la légende du football brésilien s’est aussi distinguée tout au long de sa carrière pour ses actions politiques et sociales, notamment au Corinthians. Un club où l’ancien capitaine de la Seleção avait installé une véritable démocratie dans l’organigramme du club [...], explique dans ce communiqué le frère de la légende brésilienne, un certain Raí. Le Prix Sócrates sera donc décerné dès cette année, le 17 octobre, lors de la cérémonie du BO.Parce que les Bryan Soumaré méritent eux aussi leur Ballon d'or