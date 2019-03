Le prix des billets en augmentation de 50% dans le nouveau stade de Tottenham

DDG

Son arrivée réjouit tout le monde... sauf les comptes en banque.Le nouveau stade de Tottenham (62 000 places) sera inauguré par l'équipe de Pochettino le 3 avril contre Crystal Palace en championnat. Et si lesont annoncé un gel du prix des abonnements pour la venue de l'écrin, le coût de la plupart des billets va augmenter de 11,6€ par rapport à Wembley, selon The Sun , soit une hausse de 50%.En catégorie A, il faudra débourser 60€ minimum, entre 50 et 110€ en catégorie B et entre 34 et 93€ en catégorie C. De quoi faire monter au créneau le chef du groupe de supporters Tottenham Hotspur Supporters' Trust : «» , a-t-il regretté dans un communiqué.Tout ça pour ne plus voir évoluer Harry Kane et Christian Eriksen sous le maillot de Tottenham la saison prochaine.