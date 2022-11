Le prix d'un menu au Qatar crée encore la polémique

Burger & Beer at Doha fan park for the World Cup... This will set you back £25. pic.twitter.com/zGc8W6gHNO — Football Away Days (@FBAwayDays) November 17, 2022

MDG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après la bière à treize dollars, voici le menu à 25.Les supporters qui se sont rendus au Qatar risquent d’être surpris sur certains aspects. Depuis le début de la semaine, plusieurs vidéos et informations sur les lieux d’accueil et le prix de la nourriture créent en effet un tollé. Pour consommer une bière, il faudra ainsi dépenser entre 13 et 17 dollars. Une photo, présentant un « menu » composé d'un maigre sandwich et facturé à 25 dollars, fait également sa petite sensation.Des prix que l'on dira exorbitants, s'expliquant notamment par la présence de nombreux produits importés. À l'image de l'alcool, fortement taxé.Le combo parfait pour faire raquer un supporter anglais.