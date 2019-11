Faites place au prince Hakim

Brillant à Stamford Bridge lors de la dernière journée, Hakim Ziyech a de nouveau irradié l’Europe mercredi soir et a fait lever Pierre-Mauroy au terme d’une nouvelle performance XXL.

4

« Et il peut encore s’améliorer… »

Par Maxime Brigand, à Pierre-Mauroy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au détour d’une conversation de printemps, voilà ce que soufflait Peter Bosz, l’ancien chef cuisto d’un Ajax qui avait été finaliste de la Ligue Europa sous ses ordres en 2017 : «» Attention : Hakim Ziyech sait aussi être doux et mercredi soir, à Lille, c’est ce qu’il aura fini par être tard dans la nuit, au moment où un gosse s’est pointé sur le gazon de Pierre-Mauroy pour le serrer dans ses bras. Le Marocain a alors ouvert les ailes et baissé la tête, pour embrasser le petit. Puis, une poignée de minutes plus tard, Erik Ten Hag a sorti son DJ et la foule s’est levée, histoire d’offrir audu scénario du soir uneméritée : brillant. Ce qu’en a fait Ziyech : un sourire timide, celui de l’employé conscient d’avoir bien fait son travail. Ce qu’en a dit Ten Hag : «» Un Promes à qui Ziyech a de nouveau filé une passe décisive mercredi soir, ce qui avait déjà été le cas à Chelsea (4-4), mais aussi deux fois contre l’Heracles (4-1) ce week-end. Cette saison, voilà où en est le bonhomme : 6 buts et 17 passes décisives. Tout ça en 22 matchs disputés. Monstrueux.Monstrueux, mais pas surprenant pour qui suit attentivement l’Ajax depuis de longs mois. Brillant lors de la dernière campagne européenne du club hollandais, Ziyech avait parfois tendance à se compliquer la vie dans le dernier geste, ce qui avait notamment coûté à son équipe un but contre Tottenham en demi-finale de C1. Cette saison, c’est une version encore améliorée du maestro marocain qu’il est possible de voir : après les départs de De Jong et De Ligt, Hakim Ziyech a naturellement récupéré les platines de l’Ajax de Ten Hag mais l’a fait en simplifiant son jeu et en devenant toujours plus décisif. Il l’avait été à Valence, à Chelsea, il l’a de nouveau été à Lille, mercredi soir, en ouvrant le score au bout de deux minutes et en offrant délicieusement le second but à Promes à l’heure de jeu. «» , souffle Ten Hag, malgré tout extatique au sujet d’un Ziyech royal, qui a fini la soirée avec trois tirs, 74 ballons touchés et notamment trois passes-clés délivrées au cours de la rencontre. Victime du soir, Christophe Galtier, qui a vu son LOSC s'incliner pour la quatrième fois en cinq matchs de C1 cette saison, a lui aussi reconnu la complexité de contrer le porte-missiles de l'Ajax : «» Et quand Ziyech est à ce niveau, encore plus. Ce n'est peut-être que le début d'une nouvelle histoire pour cet Ajax, qui n'a pas non plus été parfait à Lille, mais qui semble armé pour faire trembler de nouveau de nombreux mollets. Pour Hakim Ziyech, c'est surtout l'heure d'une confirmation : ce type est bien de la race des artistes.