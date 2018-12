Le "presque but" d'un joueur de l'AZ Alkmaar

1

CG

Jean-Michel à peu près.Mats Seuntjens n'est pas passé loin d'inscrire le plus beau but de sa carrière mardi soir. À la 15minute d'un match face au PEC Zwolle, le joueur de 26 ans a dégainé son plus beau toucher de balle pour lober astucieusement le gardien des visiteurs. Sauf que l'effet donné au cuir l'a fait rebondir sur la ligne, avant de revenir dans les pieds d'un défenseur vigilant. Une sacrée frustration pour Seuntjens qui était déjà parti fêter son pion.Petite consolation : le gaillard de l'AZ Alkmaar a délivré une passe décisive quatre minutes plus tard, puis a su trouver le chemin des filets au retour des vestiaires. Son équipe s'est finalement largement imposée (5-0) et jouera les quarts de finale de la Coupe des Pays-Bas.N'est pas Mickaël Pagis qui veut.