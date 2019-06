Le président dijonnais fait le bilan

VLA

Honey Dijon.Alors que Dijon a sauvé sa place en Ligue 1 au terme d'une double-confrontation face à Lens , le président Olivier Delcourt a fait le bilan de la saison et s’est notamment exprimé sur l’avenir d’Antoine Kombouaré, lequel avait remplacé Olivier Dall’Oglio en Janvier 2019.Avant le match, le président dijonnais avait sous-entendu qu’il se voyait prolonger avec son entraîneur, soulignant qu’en le faisant venir cet hiver, il avait en tête de continuer avec lui plus que six mois. Le maintien assuré, l’objectif initial est rempli et Kombouaré pourra signer une année de plus, comme le prévoit son contrat. Cependant, lene s’est pas clairement exprimé sur son avenir et aurait été approché par Amiens, d’après. Outre la question de l’entraîneur, Delcourt a signifié sa volonté de ne plus revivre une saison «» et de ne pas réitérer les erreurs de recrutement commises cette année. Il a aussi appuyé sur a nécessité de «» et de voir des comportements plus professionnels dans l’effectif, incitant à suivre l’exemple de l’éternel Florent Balmont.Une large revue d’effectif s’annonce.