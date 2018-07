Le président des otaries

Albert Kurshutov est pilote de rallye, conseiller municipal de Yalta et manager d’un parc d’attraction où des animaux marins jouent au football. Mais depuis 2016, Albert Kurshutov est surtout le propriétaire-fondateur du Kyzyltash Bakhtchissaraï, club de la communauté des Tatars de Crimée, qu’il mène à la baguette avec de grandes ambitions, malgré l’isolement du football criméen depuis l’annexion russe en 2014.

Un stade de 600 places

Par Thomas Pitrel, à Yalta (Crimée)

Et si Albert Abdourachidovitch Kurshutov était le premier président de club qui n’aimait pas le football ?, lance, pour se présenter, l’homme à la tête du Kyzyltash Bakhtchissaraï, club inscrit en première division du championnat de Crimée. Montre en or rose, bracelet serti de diamants, chevalière, Kurshutov a, pendant des années, eu des préoccupations bien éloignées du ballon rond. Le rallye, d’abord, qu’il a pratiqué pendant des années à un bon niveau, gagnant quelques courses en Ukraine. Depuis que la Crimée a été avalée par la Russie en 2014, c’est fini : le niveau du rallye russe est trop élevé pour lui, et une douleur à la colonne vertébrale ne lui permet plus de piloter. Pas grave, il lui reste son mandat de conseiller municipal de la ville de Yalta et son poste de manager général de l’Akvatoria, un théâtre aquatique d’animaux marins. Et c’est donc dans son bureau, situé entre le bassin où les dauphins du parc d’attraction s’ébattent, une « maison retournée » et une ferme de tortues, que reçoit Albert Kurshutov qui, malgré ses multiples activités et son désintérêt pour le football, a décidé de créer un club à l’été 2016., explique Kurshutov.Ce qui va accrocher l’œil d’Albert Kurshutov, c’est que ce projet prévoit en fait de donner naissance à la première équipe dédiée à la communauté des Tatars de Crimée, une population déportée en masse par Staline à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, longtemps discriminée et à laquelle notre homme appartient également., se réjouit Kurshutov. Celui-ci ne cache pas sa satisfaction d’avoir vu la Criméedans le giron russe, et s’insurge lorsque l’on parle d’annexion. Une position qui ne fait pas l’unanimité dans la communauté puisque la chanteuse Jamala, par exemple, a remporté l’Eurovision en 2016 sous les couleurs de l’Ukraine, et qu’en 2017, la Russie a été condamnée par la Cour internationale de justice pour discrimination envers les Tatars de Crimée.Albert Kurshutov, lui, balaie tout ça d’un revers de la main. Il allume une fine cigarette Parliament et propose de se servir dans les bols posés sur la table de son bureau : pastèque, melon, confiseries, tout vient de Crimée, donc tout est bon. C’est le 2 mai 2016 que l’hôte de ces lieux a finalement créé le Kyzyltash ( « pierre rouge » en tatar-criméen), alors basé à Yalta., déroule Kurshutov. Une évolution rapide qui ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Inscrite directement en deuxième division du championnat de Crimée (les clubs de la région n’ont pas le droit de s'inscrire en championnat de Russie), l’équipe monte en D1 dès sa deuxième saison., sourit l’heureux investisseur.Pour éviter de se marcher sur les pieds avec le Rubin Yalta, l’autre club de la ville, Kyzyltash a donc décidé de déménager à Bakhtchissaraï, une commune de 26 000 habitants sur la route entre Sébastopol et Simferopol, historiquement considérée comme un centre culturel tatar. Là-bas, le club parvient régulièrement à remplir le stade de... 600 places, en attendant d’en rénover un autre qui devrait pouvoir accueillir 2500 personnes. Pour leur première saison dans l’élite criméenne, les joueurs du Kyzyltash ont terminé cinquièmes sur huit. Pas suffisant pour Albert., dit-il.Pourquoi autant investir dans un club qui ne peut même pas s’inscrire dans les compétitions européennes ? Albert Kurshutov a une idée derrière la tête :Ensuite, le ciel sera la limite.C’est qu’Albert Kurshutov a appris à aimer le foot.Mais Kurshutov a assisté à deux matchs de la Coupe du monde, Espagne-Portugal à Sotchi et Allemagne-Corée du Sud à Kazan. Il allume la télé pour regarder la fin de la première mi-temps d’Angleterre-Suède puis se lève et invite à le suivre :En face des gradins, autour du bassin de son parc aquatique, des bâches représentent des dauphins accompagnés de portraits de Lionel Messi et de Neymar en maillot du Barça. Car sa passion nouvelle pour le football, Albert Kurshutov l’a injectée dans son activité principale. Son nouveau spectacle d’animaux marins est donc intitulé « Championnat des mers de football » . On peut y observer deux otaries, deux belugas, un morse et, donc, cinq dauphins multipliant les figures avec des ballons, accompagnés d’animateurs en tenues de footballeurs., clame la présentatrice tandis qu’Albert précise que l’homme à côté de l’animal joue dans l’équipe B du Kyzyltash Bakhtchissaraï., explique le patron, qui rejette tout soupçon de maltraitance :Une fois le show terminé, il tient à montrer l’annexe de son parc. Un petit bâtiment accolé au bassin où se succèdent de petits cabinets, une douche puis une petite piscine où s’ébattent d’autres dauphins., annonce fièrement Albert Kurshutov.Albert croit aux miracles. Malgré l’isolement du football de Crimée, il dit avoir été invité en Turquie et en Égypte pour des matchs amicaux. Et annonce sa prochaine cible : la France.Avec un peu de chance, il trouvera bien quelques otaries à embaucher.