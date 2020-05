Le président de la Fédération haïtienne accusé d'abus sexuels

QC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Yves Jean-Bart dans la tourmente.Publiée ce jeudi, une enquête durévèle que le président de la Fédération d'Haïti est accusé d'abus sexuel. Yves Jean-Bart, dit « Dadou » , nie pour le moment toutes les accusations portées à son encontre. Ces abus sexuels auraient eu lieu ces cinq dernières années au sein du centre national de formation du pays, financé en 2001 par le programme «» de la FIFA, et concernerait de jeunes footballeuses.Leaurait récupéré plusieurs plaintes, notamment de victimes présumées et de leurs familles. D'après l'une d'entre elles, « Dadou » utiliserait une femme travaillant au centre de formation pour faire pression sur les jeunes filles qu'il vise : «"La seule façon de résoudre ce problème est de parler à Dadou."Une jeune joueuse aurait même été contrainte d'avorter à la suite d'une agression, avant d'être «» . Pour le président de la Fédération, ces accusations sont «» . Réélu en février dernier pour la sixième fois consécutive, Yves Jean-Bart doit également faire face à des accusations de négligence et de détournements de fonds vis-à-vis du centre de formation national, qui serait dans un état délétère malgré le versement de six millions de dollars par la FIFA depuis 2016.Des histoires qui font froid dans le dos.