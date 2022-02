Le président d'Almería met en garde ses joueurs contre les sorties nocturnes

FP

On l'appelle GuyTurki Al-Sheikh, propriétaire de l'Unión Deportiva Almería, a tenu à prévenir ses joueurs et surtout à bien leur faire comprendre que les sorties nocturnes n'étaient pas encouragées par la direction., a-t-il assuré sur les réseaux sociaux.Le timing de cette sortie n'est évidemment pas anodin. Au sein d'une deuxième division, le club n'a pris qu'un seul point depuis la trêve hivernale et est passé de la première à la troisième place. Depuis début janvier, les Andalous ont effectivement perdu cinq de leurs six matchs disputés et s'ils restent encore en course pour monter en première division, il semblerait qu'un petit recadrage soit nécessaire pour éviter de se reposer sur ses lauriers.N'est pas Souleymane Diawara qui veut !