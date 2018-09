Le président controversé du club de Maradona

107

PM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir pris la présidence du club du Dynamo Brest en Biélorussie,s’apprête à entrainer le club mexicain des Dorados de Sinaloa. Et il semblerait le président à la tête du club ne soit pas tout blanc…Courtisé de partout, c’est finalement sur le club basé à Culiacán, dans le nord-ouest du Mexique que Diego a jeté son dévolu. Et pour ceux qui connaissent l’histoire de ce club et de son président, ce choix fait jaser. La famille Hank, qui gère le club des « Dorés » , est proche du pouvoir politique mais est aussi soupçonnée de liens avec les narcotrafiquants de la région. Elle y possède également un véritable empire avec un énorme réseau de casinos, un stade de courses de lévriers et un club de première division, les Xolos de Tijuana, qui avait failli perdre sa place dans l'élite en 2011.À l’époque, le président du club, Jorge Hank Rhon, avait été arrêté après la découverte par la police d'un arsenal de plus de 80 armes et des milliers de munitions lors d'une perquisition chez lui. Les autorités soupçonnaient alors que deux de ces armes ont servi pour commettre des meurtres, car leur propriétaire était accusé de liens avec les cartels de drogue. Autres soucis rencontrés par le président : le trafic d'espèces animales en danger mais aussi l'assassinat d'un des seuls journalistes ayant enquêté en profondeur sur ses activités.Avec tout ça, on souhaite à Diego de remplir les objectifs de la saison fixés par son président…