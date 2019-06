« Le présent est le grand absent de votre réflexion »

B - L’idée de la mort face au souci de bien vivre

ou l’idée que l’on s’en fait ?

la tristesse

une fuite permanente du temps

Conclusion

Commentaire général du correcteur



Une tonalité originale qui témoigne d’un authentique effort de réflexion personnelle et d’un certain plaisir de penser ! L’argumentation repose sur quelques connaissances solides. Le propos n’oublie pas le sujet et conduit effectivement à une réponse en conclusion, ce qui est bien. Plusieurs secteurs du jeu philosophique sont à peu près maîtrisés ( la problématisation, l’argumentation), il y a aussi pas mal de tirs cadrés avec des argumentations qui font mouche.

Quelques fragilités néanmoins dans les relances…notamment entre les arguments et entre les parties développées. Le une deux entre philosophes dans la fin de la1ère partie et dans la fin de la 2ème partie n’est pas très précis et créé des confusions.

Enfin, il est dommage que vous ayez un peu tendance, au fur et à mesure que la copie progresse, à réduire le sujet à « Est-il possible d’échapper à la mort » . Ainsi votre 3ème partie resserre un peu trop la question et s’impose finalement comme une prolongation de la 2ème partie. Il aurait fallu travailler davantage « le voyage inter temporel » dont vous parliez en introduction entre les trois dimensions du temps : passé, futur et présent. Vous le signalez à la toute fin, mais finalement c’est le présent qui est le grand absent de votre réflexion…



13/20



Par Théo Denmat et Thibaut de Saint-Maurice

