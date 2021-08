Le prénom Lionel va-t-il redevenir à la mode ?

À peine a-t-il posé les pieds sur le sol français qu’on est légitiment en droit de se demander : quel héritage laissera Lionel Messi en France et à Paris ? En dehors des trophées et des retombées économiques espérées, l’empreinte du sextuple Ballon d’or pourrait être avant tout culturelle. La star argentine remet en effet au goût du jour un prénom oublié, depuis les retraites des Charbonnier, Letizi et Mathis.

Tonton Lionel

Kylian, un cas d’école

Par Tara Britton, la nièce de Tonton Lionel

Propos de MT recueillis par TB.

4 septembre 2028. C’est la rentrée des classes. À l’école maternelle du Parc des Princes, à deux pas de l’antre du PSG, Louise Martin est perdue. De mémoire de maîtresse, elle n’a jamais vécu une telle situation. Dès que la quinquagénaire fait l’appel dans sa classe et arrive à la lettre L de « Lionel » , cinq bout'chous agitent leur main. Agés d’à peine quatre ans, tous portent la tunique domicile du PSG, évidemment floquée de leur blaze. C’est ce qu’on appelle le Messi-boom, qui a désormais été intégré au Petit Robert. Définition :. Si tout ceci semble à première vue totalement fictif, si on ne sait pas si tous les enfants des années 30 après JC s'appelaient tous Jésus, penchons nous tout de même sur les chances de voir la dernière recrue du PSG influer sur les prénoms futurs des mômes de l’Hexagone.En toute franchise, il s’agirait d’une véritablepour ce prénom, si celui-ci venait à grimper en flèches au cours des prochaines années. Car les Lionel sont en voie de disparition depuis leur apogée en 1971. À cette époque, ce nom de baptême prenait la suite de Léon après la seconde guerre mondiale et avait été donné à 4042 bébés, faisant de Lionel le 25prénom masculin le plus populaire. Cinquante ans plus tard, il y a plus de chances de tomber sur un Tonton Lionel qu’un bambin de quelques mois. En 2020, l’Insee a en effet répertorié seulement trente-six nouveaux-nés prénommés de la sorte.À 34 ans, Messi porte donc un prénom plutôtsur le sol français. Mais celui qui a déplacé les foules à son arrivée reste quand même dans le coup grâce au surnom qu’il s’est lui-même attribué à la Masia. « Leo » , qui signifie lion en latin, colle en effet pile poil à la tendance actuelle des prénoms courts. Simple et efficace, il caracole en tête des prénoms les plus attribués l’année dernière en France. Objectivement, le génie argentin a donc plus de chances de laisser une trace à travers cette deuxième option, quoi que., éclaire Michel Tamine, le président de la société française d’onomastique, cette discipline qui étudie les noms propres de personnes et de lieux.De l’autre côté des Pyrénées, c’est en tout cas Leo qui a marqué les esprits. Absent des registres de naissance en 2001 — c’est-à-dire deux ans avant quene débarque en Espagne — le prénom a battu des records en 2019. Attribué à 500 reprises selon l’institut de statistique de Catalogne, il a servi à prénommer 12 % des nouveaux-nés catalans cette année-là relate. Simple coïncidence ? Ça serait se mettre le doigt dans l’oeil en omettant que Lionel Messi a légèrement braqué à lui seul les yeux du monde entier sur Barcelone. De toute façon, l’histoire a déjà démontré que les stars du ballon rond avaient une influence considérable sur les néo-parents. Le dernier exemple en date : Kylian Mbappé.Grâce à ses exploits sous les maillots du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France championne du monde, Kyky a apposé sa patte. Entre 2016 et 2018, Kylian a ainsi bondi de vingt-huit places au classement des prénoms hexagonaux, connaissant notamment un fort succès en région parisienne. «, résume l’ancien professeur de linguistique, aujourd’hui à la retraite.» D’ailleurs, Messi lui-même aurait hérité du prénom de l’une des voix des années 1980. C’est Lionel Richie, l’interprête deou encore, qui aurait ainsi inspiré le père de l’attaquant argentin au moment de nommer son troisième fils en 1987. Si la rumeur n’a jamais été confirmée par le clan Messi, Richie s’est déjà ditd’être l’homonyme du meilleur joueur de tous les temps. En même temps qui aurait dit l'inverse ?