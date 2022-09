Le (premier) missile de Draxler avec le Benfica

?? ? BOOOOM ! Quelle action et quelle finition de Draxler avec Benfica ce soir face au Maritimo en Liga Bwin. Limpide ! pic.twitter.com/WiHXVc7RCJ — RMC Sport (@RMCsport) September 18, 2022

Une frappe de mule et c'est reparti ?Julian Draxler était en bout de course depuis plusieurs saisons du côté du Paris Saint-Germain. Sa nouvelle aventure portugaise, sous le maillot rouge du Benfica ressemblait sur le papier à une bonne idée. Un transfert où toutes les parties, dans le meilleur des mondes, pourraient s’y retrouver. Et en ce lundi 19 septembre, le PSG, le Benfica et leont le sourire, puisque pour le moment, tout roule. Et plein gaz. À la 88minute du match Benfica-Maritimo, Draxler, rentré vingt minutes plus tôt, après avoir slalomé dans l’intérieur de la surface, a mis une frappe de dragster en plein dans la lucarne du pauvre Miguel Silva. Boum badaboum, 5-0, un nouveau festival et une nouvelle victoire pour le club lisboète, qui continue son grand slam (7 matchs, 7 victoires, premier au classement).Son absence de la dernière liste d'Hansi Flick a l'air de l'avoir piqué au vif.