Le premier adjoint à la mairie du 12e arrondissement de Paris fait son mea culpa aux supporters de Liverpool

Au nom des élus de notre groupe, je porte le maillot de Liverpool afin d’adresser tout notre soutien aux supporters violentés samedi. Comme le dit @metromayorsteve, la doctrine du maintien de l’ordre est en cause.Nous réclamons la démission de Lallement et de Darmanin. pic.twitter.com/6KRzPHNLJo — Nicolas Bonnet Oulaldj (@Bonnet_Oulaldj) June 1, 2022

CB

Oh ! Mais ne serait-ce pas un communiqué plein de discernement que voilà ?Après les incidents ayant émaillé la finale de la Ligue des champions aux abords du Stade de France et les excuses lunaires du gouvernement pour s'en dédouaner, Richard Bouigue, premier adjoint à la mairie du 12arrondissement de Paris et soutenu par son Conseiller délégué aux sports, a fait sonà travers une lettre adressée au syndicat de supporters officiel du LFC,Richard Bouigue, pourtant fan de Tottenham, insiste sur le comportement exemplaire des supporters de Liverpool dans le périmètre de la place de la Nation (hôte d'une fan zone située dans son arrondissement et qui a accueilli plus de 40 000 spectateurs) le jour de la finale, l'ambiance bon enfant, et ce malgré la défiance du voisinage à leur égard, due à l'image du cliché du supporter anglais. L'adjoint au maire a adressé ses excuses et déploré les conditions d'accueil des fans desaux abords du stade. Il promet par ailleurs d'appliquer son devoir de mener une investigation pour éclaircir les zones d'ombre.Il n'y aura jamais meilleur opérateur que Bouigue.