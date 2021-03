Le Portugal s'en sort bien au Luxembourg

Auteur d'une première période de haute volée, le Luxembourg a longtemps cru réaliser l'exploit face au Portugal, avant de lâcher les armes en seconde période (1-3) lors du troisième match de qualification à la Coupe du monde 2022.

À cause de Gerson

Moris pousse le bouchon un peu loin



Luxembourg (4-1-4-1) : Moris - Jans, Chanot, Gerson, Mica Pinto (Martins, 65e) - C. Martins (Skenderovic, 87e) - O. Thill (S.Thill, 58e), Barreiro , V. Thill (Deville, 58e), Rodrigues - Sinani (Muratovic, 87e). Sélectionneur : Luc Holtz.



Portugal (4-3-3) : Lopes - João Cancelo, Fonte, Rúben Dias, Nuno Mendes - Neves (S. Oliveira, 89e), Renato Sanches, Bernardo Silva (Palhinha, 68e) - Diogo Jota (Rafa Silva, 68e), João Félix (Neto, 41e), Ronaldo. Sélectionneur : Fernando Santos.

Par Steven Oliveira

En pleine préparation au Mondial 2014, l'Italie de Pirlo, Verratti et Balotelli s'était fait accrocher par une surprenante équipe du Luxembourg (1-1). Un effet de surprise que les hommes de Luc Holtz ont de nouveau réalisé en faisant déjouer la France au Stadium de Toulouse en qualifications à la Coupe du monde 2018 (0-0). Quatre ans après ce match, le mot surprise n'est plus adéquat pour parler du Grand-Duché. Car désormais, le Luxembourg est une équipe trop grande pour la 4division de la Ligue des nations, capable de revenir d'Irlande avec une victoire (1-0) et d'embêter un Portugal qui s'est longtemps fait peur avant de repartir du stade Josy Barthel avec les 3 points (1-3).En alignant sur le terrain Bernardo Silva, Diogo Jota, João Félix et Cristiano Ronaldo, Fernando Santos espérait assurer son goal average après n'avoir ramené qu'un point de Serbie (2-2) et avoir fait le service minimum contre l'Azerbaïdjan (1-0). Sauf qu'il ne suffit pas d'accumuler les joueurs offensifs pour marquer des buts. Il faut déjà se créer des occasions. Ce que le Luxembourg a très bien compris. À l'image de l'intenable Gerson Rodrigues, né à Lisbonne , qui profite d'un amour de centre de Sinani pour faire parler son jeu de tête. De quoi confirmer le bon début de match du Luxembourg. Malheureusement pour le Grand-Duché, ce but va réveiller le Portugal. Et Pedro Neto - tout juste entré en jeu - dépose un ballon sur le crâne de Diogo Jota, déjà auteur d'un doublé de la tête en SerbieGonflés à bloc par cette égalisation, les Portugais reviennent des vestiaires avec l'envie de tout croquer. Et après 4 titularisations consécutives sans marquer en sélection - une première sous l'ère Fernando Santos -, Cristiano Ronaldo est à la réception d'un centre parfait de João Cancelo. Touchés, les Luxembourgeois auraient pu couler si leur portier Anthony Moris n'avait pas stoppé les frappes de Nuno Mendes (52) et CR7 pourtant seul face à lui (77). Ou encore si Diogo Jota n'avait pas trouvé la transversale (60). Malheureusement pour le portier du Grand-Duché, il ne pourra rien faire, en revanche, sur le coup de boule de João Palhinha qui s'offre son premier but en sélection. Une addition un peu trop salée pour le Luxembourg qui peut toutefois rentrer la tête haute. Tout comme le Portugal qui termine cette série de trois rencontres en tête du groupe A.