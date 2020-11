Le Portugal arrache la victoire en Croatie

14



Croatie (4-4-2) : Livaković - Juranović, Lovren, Škorić, Bradarić - Rog, Kovačić, Modrić, Pašalić (Brekalo, 64e) - Vlašić (Orsic, 83e), Perišić. Sélectionneur : Zlatko Dalić.



Portugal (4-3-3) : Rui Patrício - Nelson Semedo, Ruben Semedo, Dias, Mario Rui (Cancelo, 70e) - Danilo (Oliveira, 76e), Moutinho, Bruno Fernandes (Trincão, 46e) - João Felix (Bernardo Silva, 70e), Jota (Paulinho, 76e), Ronaldo. Sélectionneur : Fernando Santos.

À 10, c'est plus dur.En infériorité numérique pendant toute la seconde période, la Croatie n'a pas pu empêcher la défaite face au Portugal (2-3) au Stadion Poljud de Split malgré un doublé de Mateo Kovačić.Les Croates ont pourtant ouvert le score à la suite d'une grosse erreur défensive de Ruben Semedo qui envoie sa tête sur Mario Pašalić. Celui-ci offre alors un caviar à Mateo Kovačić qui s’y prend à deux fois pour battre Rui Patrício. Ce pion va réveiller les Portugais, mais Diogo Jota glisse sur la pelouse immonde du Stadion Poljud (34), tandis que Dominik Livaković se montre impérial devant Danilo Pereira (38) et João Félix (45).Heureusement pour le Portugal, Marko Rog va jouer un vilain tour à ses coéquipiers en prenant un second jaune pour une grosse faute sur Cristiano Ronaldo (50). Et comme un coup dur ne vient jamais seul, sur le coup franc qui suit, Ruben Dias joue les renards des surfaces. En supériorité numérique, les hommes de Fernando Santos campent dans la surface adverse, et João Félix profite d'une passe en retrait – et d'une main non sanctionnée – de Diogo Jota pour donner l'avantage au Portugal. Le début du match de tennis de table qui va voir Mateo Kovačić égaliser d'une jolie frappe. Puis Ruben Dias claquer un improbable doublé dans les arrêts de jeux pour offrir la 50victoire sur le banc du Portugal à Fernando SantosMalgré la défaite, la Croatie restera dans la Ligue A lors de la prochaine édition de la Ligue des nations, la dernière place du groupe revenant à la Suède.