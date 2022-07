Le Portugal rattrape la Suisse et arrache le nul

Portugal (4-3-3) : Pereira - Amado, Gomes, Costa, Marchão - T.Pinto (F. Pinto, 83e), Do. Silva, Norton - Borges (Kika, 77e), J. Silva (Encarnação, 83e), Di. Silva. Sélectionneur : Francisco Neto.



Suisse (4-4-1-1) : Thalmann - Maritz, Kiwic, Calligaris, Aigbogun - Crnogorčević, Wälti (Mauron, 90e+2), Mändly (Marti, 74e), Reuteler (Humm, 90e+2) - Sow - Bachmann. Sélectionneur : Nils Nielsen.

TB

Les Suissesses pile à l'heure, les Portugaises en réaction.Des buts, du spectacle et finalement : un point de chaque côté et que des déçues dans ce duel d'outsiders entre la Suisse et le Portugal au Leigh Sports Village.Cinq minutes, deux buts et un après-midi parfaitement lancé ? C'est certainement ce qu'ont dû penser les Suissesses, très vite devant au score grâce d'abord à une frappe soudaine de Sow des 25 mètres. Sur un coup franc lointain de Bachmann, la grande Kiwic s'élève ensuite au-dessus de la mêlée pour déjà doubler la mise. Abattues, les Portugaises peinent à retrouver leurs esprits et échappent au K.O. sur un cafouillage dans leur surface (23). Laentre peu à peu en gestion, laissant son adversaire s'offrir quelques tentatives bien infructueuses, dans la lignée de difficultés offensives récurrentes.La deuxième mi-temps sera pourtant celle de la révolte pour Jéssica Silva et ses coéquipières. L'attaquante du Benfica parvient enfin à se mettre en position favorable, mais frappe au-dessus (52). Dans la foulée, Bachmann croise trop sa frappe (53), mais la formation suisse commence à se fissurer. Sur un énième corner, la défenseuse Gomes se retrouve à la finition de près pour ramener son équipe. De plus en plus en vue, Jéssica Silva égalise quelques instants plus tard, d'une finition parfaite du plat du pied sur un bon centre venu de la droite. Dolores Silva met Thalmann à contribution sur coup franc (70), avant que la fin de match ne devienne folle. Reuteler chatouille le sommet de la transversale à la suite d'un corner (80), tandis que Sow est contrée(84) d'un côté ; Encarnação fracasse le poteau de l'autre (88).Il faudra faire tomber l'ogre suédois ou néerlandais pour espérer voir les quarts de finale.