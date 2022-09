Le Portugal leader du groupe B après sa nette victoire en Tchéquie

Tchéquie (3-4-3) : Vaclík - Zima, Brabec (Kudela, 22e), Jemelka - Coufal, Král, Souček (Kuchta, 77e), Zelený (Vlkanova, 64e) - Hložek (Černý, 64e), Schick, Barák (Ševčík, 63e). Entraîneur : Šilhavý.



Portugal (4-4-2) : Costa - Dalot, Dias, Danilo (Mário, 84e), Rui - Carvalho (Palhinha, 77e), Neves, Fernandes (Nunes, 77e), Silva (Horta, 67e) - Ronaldo, Leão (Jota, 67e). Entraîneur : Santos.

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ronaldo muet, en plus d'être en sang ?Pas de problème, le Portugal gagne quand même. Alors que leur star s'est fait dégommer le nez par Vaclík dès le début de la rencontre et a raté deux grosses occasions sans trouver le cadre ou bien le ballon en première période, les visiteurs ont réussi à plier la rencontre avant la pause lors de leur déplacement en Tchéquie. À l'occasion de la cinquième journée du groupe B de Ligue des nations, Dalot a en effet ouvert le score à la demi-heure de jeu sur un centre en retrait de Leão tandis que Fernandes a signé la réalisation du break dans le temps additionnel.En face, les locaux ont eux aussi eu des situations pour faire trembler les filets. La tête de Barak a par exemple fui le cadre de peu, et Schick a surtout foiré un penalty (sanctionnant une main de… CR7) en envoyant sa tentative en tribunes. Dominateurs et plus efficaces, les champions d'Europe 2016 ne se sont pas privés pour en profiter et enfoncer le clou de loin par Dalot (auteur d'un doublé) ou Jota (sur corner). L'Espagne n'ayant de son côté pas trouvé la clé pour battre la Suisse, labondit ainsi sur la place de leader de la poule et se retrouve en très bonne posture pour une qualification pour leà l'approche de sa finale contre laUn nul aussi nul que le Cricri de ce samedi lui suffirait donc.