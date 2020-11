Le Portugal écrase Andorre

Portugal (4-3-3) : Lopes - Nélson Semedo, Rúben Semedo, Duarte, Mário Rui - Sérgio Oliveira (Bernardo Silva, 46e), Moutinho (Danilo, 73e), Renato Sanches (W.Carvalho, 62e) - Trincão (Diogo Jota, 73e), Pedro Neto (Cristiano Ronaldo, 46e), Paulinho (Joao Félix, 62e). Sélectionneur : Fernando Santos.



Andorre (5-4-1) : Gomes - Jordi Rubio, Emili Garcia (San Nicolas, 46e), Rebés (Jimenez, 59e), Rodrigues, Marc Garcia - Pujol (Moreno, 80e), Marcio Vieira (Alaez, 59e), Martínez (Clemente, 69e), Cervós (Martinez, 69e) - Sánchez. Sélectionneur : Koldo Álvarez.

SO

Répétition générale.Trois jours avant de recevoir la France pour le choc au sommet du groupe 3 de la Ligue des Nations, le Portugal a fait le plein de confiance en atomisant Andorre (7-0) en amical au Estádio da Luz de Lisbonne.Conscient du faible niveau de l’adversaire, Fernando Santos a décidé de balancer les habituels remplaçants sur le pré et d’offrir une première cape internationale au défenseur Domingos Duarte et aux attaquants Paulinho et Pedro Neto. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ont su saisir leur chance. Que ce soit l’ailier de Wolverhampton qui catapulte une demi-volée à bout portant sous la barre (1-0, 7). Ou bien l’attaquant de Braga qui coupe de l’extérieur du pied un centre rasant de Nelson Semedo (2-0, 28). Un moindre mal pour les Andorrans qui n’ont jamais visité le camp adverse, ni même touché le cuir, et qui ont profité des nombreuses parades de leur portier Josep Gómes.Décidé de garder les automatismes en vu des prochains matchs, Fernando Santos a alors profité du second acte pour faire entrer au compte goutte les titulaires offensifs. À commencer par Cristiano Ronaldo. Et forcément, les buts défilent plus rapidement. C’est d’abord Renato Sanches qui fait trembler les filets d’une jolie frappe (3-0, 55), avant que Paulinho ne s’offre un doublé sur un violent coup de boule (4-0, 61). La suite ? Un CSC de Emili Garcia sur une frappe de Bernardo Silva (5-0, 76) et une volée à bout portant de Joao Félix (7-0, 88). Entre-temps, CR7 est venu planter son but qu’il était venu chercher en faisant parler son jeu de tête (6-0, 85).Cristiano Ronaldo n’est désormais plus qu’à 7 unités du record de Ali Daei qui va devoir se faire une raison.