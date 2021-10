Le Portugal démonte le Luxembourg et recolle

19

Portugal (4-3-3) : Rui Patrício - Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes - Moutinho (João Mário, 65e), Palhinha (Rúben Neves, 73e), Bruno Fernandes (Guedes, 80e) - B. Silva (Matheus Nunes, 80e), A. Silva (Leão, 73e), Ronaldo. Sélectionneur : Fernando Santos.



Luxembourg (4-3-3) : Moris - Jans, Chanot, Carlson, Pinto (Veiga, 88e) - Barreiro, Martins, S. Thill (Borges, 46e) - Sinani (Muratovic, 88e), Gerson Rodrigues, O. Thill (Deville, 46e). Sélectionneur : Luc Holtz.

Que serait un Portugal-Luxembourg sans un but de Cristiano Ronaldo ? Ce n'est pas ce soir, encore, qu'on le saura. Auteur d'un pion lors de chacun des cinq derniers duels entre les deux équipes, CR7 s'est cette fois offert un triplé face au. Et a ainsi montré la voie à la, en balade à Faro et revenue à un point de la Serbie, avec un match de moins.Buteur d'entrée sur un penalty gratté à la limite - voire en dehors - de la surface par Bernardo Silva, l'attaquant mancunien a récidivé cinq minutes plus tard sur un nouveau péno qu'il a lui-même obtenu et qu'il a dû frapper deux fois. Faute de pouvoir tirer les penalties, Bruno Fernandes, décalé par Bernardo Silva, s'est dans la foulée offert un but dans le jeu, d'un tir croisé insuffisamment freiné par MorisBattu sur les trois premiers tirs qu'il a eu à négocier, le malheureux Moris a toutefois longtemps retardé le triplé de Ronaldo. Vainqueur de son duel avec le Madérois avant la pause, le portier de l'Union Saint-Gilloise a ensuite sorti une superbe claquette sur son retourné... mais il a de nouveau cédé sur le corner qui a suivi, devancé de la tête par Palhinha. Et a fini par s'incliner sur un nouveau coup de boule du recordman de buts en sélection (115, désormais), dont les trois caramels du jour font du Luxembourg sa nouvelle victime favorite avec le Portugal (devant la Lituanie et la Suède) avec neuf réalisations.Bonne nouvelle pour les joueurs Grand-Duché : ils n'auront plus à croiser dans cette campagne laet CR7, qui devront impérativement s'imposer en Irlande en novembre pour aborder la finale contre la Serbie en leaders.