Le Portugal cartonne la Lituanie, l'Angleterre et la Tchéquie verront l'Euro

Large vainqueur de la Lituanie (6-0), le Portugal n'est plus qu'à une victoire d'une qualification à l'Euro 2020. Une compétition qui se jouera avec l'Angleterre, qui s'est amusée avec le Monténégro (7-0), et la Tchéquie qui a retourné le Kosovo (2-1).

Par Steven Oliveira

14. Comme le nombre de buts qu’il manquait à Cristiano Ronaldo avant la rencontre pour égaler l’Iranien Ali Daei et ses 109 pions en tête du classement des buteurs en sélection. 11. Comme le nombre de buts qu’il manque à présent à CR7 après son triplé contre la Lituanie. Un premier pion sur un penalty obtenu par ses soins après une faute de Saúlius Mikoliunas (1-0, 5). Un second sur une merveille de frappe enroulée depuis les 20 mètres (2-0, 21) qui rappelle le but inscrit par Edinson Cavani en huitièmes de finale de Coupe du monde 2018 face... au Portugal. Et un dernier après une énième passe de Bernardo Silva (6-0, 64). La frappe contrée de Pizzi (3-0, 51), le premier but international de Gonçalo Paciência (4-0, 55) et le bel enchaînement de Bernardo Silva (5-0, 62) ne sont à côté qu'anecdotiques. Le Luxembourg est prévenu, Cristiano Ronaldo ne veut pas rater l’Euro 2020. Et il espère bien doubler Ali Daei avant le début de la compétition.Les matchs de la Serbie se suivent et se ressemblent. Du moins pour Aleksandar Mitrović qui a profité de la réception du Luxembourg pour claquer un troisième doublé consécutif en matchs de qualification à l’Euro 2020 (après ceux plantés face au Luxembourg, déjà, et à la Lituanie) sur un coup de boule et une puissante frappe des 20 mètres. De quoi faire de l’ombre à la belle frappe de Nemanja Radonjić (3-1, 70) et à la défense friable des Serbes qui a permis à Gerson Rodrigues (2-1, 54) et à David Turpel (3-2, 75) de faire trembler les filets. Avec ce succès, la Serbie peut continuer de croire en une possible qualification à l’Euro 2020. Pour cela, il va falloir s’imposer face à l’Ukraine. Et espérer que le Luxembourg fasse un résultat face à leurs cousins du Portugal. Réponse dans trois jours.Ce n’est manquer de respect à personne de dire que cet Albanie-Andorre n’était pas l’affiche la plus alléchante de la soirée. Pourtant, le spectacle était de sortie à la Elbasan Arena. Que ce soit du côté de l’Albanie où les percées d'Odise Roshi permettent à Bekim Balaj de faire parler son jeu de tête (1-0, 6) et à Rey Manaj sa précision face au but (2-2, 55). Mais aussi du côté d’Andorre où Cristian Martínez s’offre un doublé historique avec notamment une merveille de reprise de volée (1-2, 48). Autant de buts qui ne permettent pas aux deux équipes de se qualifier pour l’Euro 2020, mais qui ont permis aux spectateurs de passer un agréable moment. Et c’est déjà bien.La donne était simple pour les Anglais : une victoire, et leur ticket pour l’Euro 2020 était composté. Et visiblement, les hommes de Gareth Southgate n’étaient pas d’humeur à attendre le prochain train. De quoi réjouir les spectateurs de Wembley, théâtre des demi-finales et de la finale de l’Euro 2020, venus assister à une première période de toute beauté. Avec Ben Chilwell dans le rôle du passeur décisif, à l’image de sa transversale pour Oxlade-Chamberlain sur l’ouverture du score (1-0, 11). Et Harry Kane dans celui du buteur qui profite des offrandes du latéral gauche de Leicester pour claquer deux coups de boule (2-0, 19et 3-0, 24). Avant de s’offrir un triplé qui lui permet de revenir à hauteur d'Eran Zahavi en tête du classement des buteurs (5-0, 37). Entre-temps, Marcus Rashford est venu faire une apparition en profitant d’une tête de Harry Maguire repoussée par le pauvre portier monténégrin pour alourdir la marque (4-0, 30). Et comme tout bon film hollywoodien, la partie 2 sera bien plus décevante malgré un joli CSC d'Aleksandar Sofranac (6-0, 66) et le premier pion international de Tammy Abraham. Peu importe, la fête pour la 1000rencontre de l’histoire de l’Angleterre reste réussie.La fin du rêve pour le Kosovo. En ballottage favorable en cas de victoire en Tchéquie, le Kosovo a cru à une possible qualification lorsque Atdhe Nuhiu s’est élevé dans le ciel de Plzeň pour ouvrir le score (0-1, 50). Sauf que le hold-up était trop gros et la domination tchèque trop puissante. Et c’est donc assez logiquement que la Tchéquie est revenue dans le match sur une grosse frappe d’Alex Král depuis l’entrée de la surface de réparation (1-1, 71). Avant de passer devant sur un but de renard des surfaces du défenseur Ondřej Čelůstka (2-1, 79). Un quatrième succès en autant de matchs à domicile qui permet aux Tchèques de valider leur ticket pour l’Euro 2020. Le Kosovo, lui, aura une dernière chance à jouer avec les barrages de la Ligue des nations.