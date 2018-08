Le Portugal bat l'Italie et devient champion d'Europe U19 !

2.39k

Italie (4-3-3) : Plizzari - Bellanova, Bettella, Zanandrea, Tripaldelli (Candela,65e) - Tonali (Marcucci,92e), Zaniolo, Frattesi - Scamacca, Pinamonti (Kean,45e), Melegoni (Capone, 58e). Entraîneur : Paolo Nicolato.



Portugal (4-5-1) : Virgínia - Vinagre, Carmo, T.Correia, R.Correia - M.Luís, Quina (Santos, 91e), Trincão, F.Luís, Filipe - Gomes. Entraîneur : Helio Sousa.

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Portugal est (encore) champion d'Europe !Défait l'an passé en finale face à l' Angleterre en finale, le Portugal a pris sa revanche face à l' Italie (4-3 a.p) pour s'adjuger son premier euro dans la catégorie U19. Lors de cette finale plus que disputée, le premier acte est très largement dominé par le Portugal, emmené par un João Filipe des grands soirs. Après une belle série de passements de jambes, le joueur du Benfica est le premier à allumer une banderille qui frôle le montant de Plizzari (3). L' Italie n'est pas dans le coup, et Plizzari est à nouveau mis à contribution sur une énorme frappe portugaise à vingt-cinq mètres (25).Le Portugal pousse et va finir par faire la différence par Filipe, dont la reprise pousse à la faute le dernier rempart de la Nazionale juste avant la pause (45+1). Au retour des vestiaires, Paolo Nicolato fait rentrer Moise Kean qui relance le match à lui seul. Alors Trincão pense donner le titre au Portugal en doublant la mise sur une nouvelle faute de main de Plizzari (72), l'attaquant de la Juventus claque un doublé en deux minutes et remet les formations à égalité, le tout ponctué d'une célébration « Balotelliesque » (75,76).Les prolongations s'offrent alors aux deux sélections et ne vont pas être moins riches en but : Scamacca (107) pense répondre une nouvelle fois à Filipe (104) mais c'est finalement Pedro Correia , sur l'engagement, qui permet aux jeunes portugais de prendre leur revanche sur le match de la phase de poule (2-3), mais surtout de filer vers le septième ciel.Quelle finale !