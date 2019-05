Le pop Kwon

Sauveur du DFCO lors de la réception de Strasbourg il y a dix-neuf jours, Kwon Chang-hoon a ressorti son déguisement de super-héros mardi soir, à Bollaert-Delelis, pour placer son club dans une situation idéale avant le barrage retour qui aura lieu dimanche prochain à Gaston-Gérard.

« Ça, c'est le vrai Kwon »

Par Maxime Brigand, à Bollaert-Delelis

Il existe mille façons de préparer son anniversaire. Pour ses vingt-quatre ans, Kwon Chang-hoon avait tout prévu : cela se passerait en Russie, avec ses potes de sélection, et l’attaquant du Dijon s’imaginait bien souffler ses bougies quelques jours après le dernier match de poules de la Corée du Sud contre l’Allemagne. Puis, celui qui est surnommépar ses coéquipiers depuis que ses parents l’ont rejoint en Bourgogne avait croisé la route d’Angers. Résultat : déchirure du tendon d’Achille, pas de Mondial, pas de Russie, rien. Juste du repos, point barre. Alors, Kwon s’est reposé, est reparti quelques semaines dans son pays et a regardé le DFCO s’embourber lors de la première partie de saison avant de revenir pleinement en janvier et d’attraper une première titularisation en Ligue 1 lors de la réception de Montpellier (1-1), début 2019. La suite ? Une confirmation : «» que décrivait Olivier Dall’Oglio la saison dernière s’est refait une place, a progressivement réapporté sa vivacité, sa polyvalence et son énergie, et est même venu jouer les sauveurs face à Strasbourg (2-1) début mai lors d’une soirée qui a sans aucun doute changé la couleur de la mission sauvetage dans laquelle Antoine Kombouaré est embarqué depuis le début d’année. Et il en avait même gardé en stock.Un an après ses larmes du printemps 2018, Kwon Chang-hoon avait prévenu son monde. «» , annonçait-il en février. Le temps, il l’a utilisé pour lui mardi soir, à Lens, après soixante-dix-sept minutes passées à regarder Dijon se heurter à un Lens devant au score, mais que les Bourguignons ont dominé en seconde période. «» , a souri après la rencontre Antoine Kombouaré, coach d’un DFCO qui se présentera dimanche en position de force au moment d’attaquer un barrage retour qui pourrait sceller son maintien en Ligue 1. L’égalisation, justement, est sortie des pieds du super-héros du printemps : Kwon, évidemment, venu piquer son ballon au-dessus de Vachoux cinq minutes seulement après son entrée en jeu. «» , souligne Wesley Saïd, passeur décisif sur l’égalisation du sud-coréen. Kombouaré ne dit pas autre chose : «» Top et à pic, car dans un mois, Kwon Chang-hoon célébrera son quart de siècle avec peut-être un maintien dans les poches et une carrière qui aura repris son fil. L’objectif est toujours le même : sortir du lot, encore et encore, pour continuer à attirer les papillons. Le grain de maïs est redevenu pop Kwon.