Le point Bleu du 19 juin

Par Alexandre Doskov, à Istra

On oublie l'équipe coupée en deux, les remplaçants d'un côté et les titulaires de l'autre, et on se projette tous ensemble vers le prochain match. Un jour après le match amical entre ceux qui chauffent le banc et les U19 du Spartak Moscou pendant que les titulaires faisaient un décrassage à l'hôtel, les Bleus se sont tous retrouvés pour une séance d'entraînement traditionnelle. Antoine Griezmann, venu en baskets sans crampons, s'est contenté d'un petit footing et de quelques étirements et n'a pas touché le ballon. «, d'après l'attaché presse des Bleus,» Nous voilà rassurés. Lloris, Umtiti et Lemar n'ont pas non plus participé à l'opposition sur petit terrain et sont rentrés au vestiaire après avoir enchaîné quelques courses en fractionné. Soit pour aller regarder le Belgique-Panama qui venait de démarrer, soit pour aller faire soigner des «» dont on ne nous aurait pas parlé.Les Français sont arrivés à Istra sous la pluie, qui est tombée jusqu'au milieu de la semaine dernière. Depuis quelques jours, le soleil est arrivé en ville et la température a grimpé très vite d'un seul coup. Et comme il faisait 33 degrés à l'ombre au moment où les Bleus ont lancé leur entraînement hier, ils n'ont pas fait de folie et se sont contentés d'une petite heure d'effort. C'est peu, mais rien ne sert de se cramer inutilement à trois jours du match contre le Pérou. Notons tout de même le choix étrange de Nabil Fekir, qui a effectué tout l'entraînement en survêtement et en T-shirt à manches longues. Une stratégie habituellement utilisée à cette période de l'année par ceux qui veulent perdre quelques kilos superflus avant leur semaine de congés à Argelès-Plage. La fameuse épreuve du maillot de bain.» Benjamin Pavard en a marre qu'Adil Rami le surnomme Jeff Tuche, et il l'a fait savoir au journaliste qui a osé lui demander s'il avait des points communs avec le personnage du film. Une réaction complètement inutile, puisque tout le monde sait très bien que Rami va continuer à l'appeler comme ça. Et puis le surnom est tellement bien trouvé qu'on a vraiment envie que le reste de l'équipe l'utilise.Hier après-midi, une ombre rôdait au bord du terrain d'entraînement. Chemise rentrée dans le jean, cordon d'accréditation autour du cou, lunettes noires sur le nez, Jean-Michel Aulas était dans la place. Mais le président de l'OL n'a pas tout cassé chez Poutine, il s'est juste assis sur le banc de touche à côté de Noël Le Graët et est resté sur son téléphone pendant toute la séance. Si JMA a son téléphone à la main, 90% du temps, c'est qu'il est en train de tweeter. Et quand on voit la pub hyper grossière qu'il avait postée un peu plus tôt dans la journée alors que le soleil ne lui tapait pas encore sur la tête, on a eu peur de le voir faire une grosse sottise.Les Bleus tabassent l'Arabie saoudite (4-0) au stade de France, avec des buts de Trezeguet, de Lizarazu, et un doublé d'Henry. Dieu seul sait pourquoi, Zidane décide de pimenter la soirée en s'essuyant les pieds sur un Saoudien et prend un carton rouge et deux matchs de suspension. Dans l'autre match du groupe C, le Danemark et l'Afrique du Sud se quittent bons copains (1-1). Et sinon, dans son JT, Daniel Bilalian annonce que des chercheurs américains ont découvert «» . Le présentateur ose même ce rêve : «