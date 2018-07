Le point Bleu du 16 juin

Chaque jour pendant la Coupe du monde, So Foot fait le point sur l'équipe de France. Alors, le groupe, il vit bien ou pas ?

Par Alexandre Doskov, à Kazan

Toujours compliqué de gérer la dernière journée avant un grand examen. Mais Didier Deschamps en a vu d'autres, alors il a organisé son vendredi le plus simplement du monde. Un petit point presse avec Hugo Lloris le matin au cours duquel on a appris que «» , qu' «» , ou encore que les joueurs sélectionnés «» , et on passe à l'étape entraînement. Et avec une petite nouveauté, puisque cette fois-ci, les Bleus ont délaissé leur stade d'entraînement un peu pourri de la banlieue d'Istra pour tester la pelouse de la Kazan Arena, où ils vont croiser le fer contre l' Australie . L'enceinte est belle, massive, sortie de terre il y a moins de dix ans, et les 23 de Deschamps ont pu s'offrir une séance d'un peu plus d'une heure pour se familiariser avec les lieux. Et comme l'après-midi, c'était quartier libre, il y a fort à parier que tout le monde a gentiment fait la sieste à l'hôtel devant Égypte- Uruguay Regarder un beau match de football avant 21h (heure locale). C'est normal, hier, personne sur Terre n'a regardé de beau match de football avant ce Portugal Espagne complètement furieux. Et heureusement, car entre l'ennuyant Égypte- Uruguay et le poussif Maroc Iran , Dieu que la journée avait été longue. En tout cas, comme la consigne leur a été donnée d'être plus sobres et plus discrets sur les réseaux sociaux, hier les Bleus n'ont pas trompé l'ennui provoqué par les deux premiers matchs en sortant leur téléphone pour raconter n'importe quoi. Et ça, c'est une belle preuve de maturité. Et apparemment, Alphonse Areola aime tellement s'ennuyer devant la télé qu'il a enfilé son costume de vendeur Darty pour donner plein de conseils à ses. Sans doute le placement de produit le plus agressif de toute l'histoire des placements de produit.» , répétée à peu près cent fois par Hugo Lloris en quinze minutes de conférence de presse. C'est simple, 90% des questions qui lui ont été posées ont reçu la même réponse. La jeunesse de l'équipe de France ? «» L'équipe d' Australie ? «» La crise de la dette souveraine ? Le conflit israélo-palestinien ? La mort d'Yvette Horner ? «» Merci Hugo. Et quand il n'a plus trouvé de porte ouverte à enfoncer, il a laissé sa chaise à Didier Deschamps qui a merveilleusement continué sur la même lancée. Didier ? Didier ? Bonjour. On dit que l' Australie a un style de jeu qui mise beaucoup sur l'impact physique. Comment vous préparez-vous à répondre à cela ? «» Merci, coach.C'est cap'tain Lloris lui-même qui le dit, ce matin les Bleus vont se lever avec «» Avant un examen scolaire important, les parents stressent souvent beaucoup plus que leurs enfants. Alors si l'enfant en question veut rassurer ses géniteurs, il a tout intérêt à leur montrer qu'il n'a peur de rien, même si c'est faux. Un constat qu'on peut transposer à une compétition importante, avec les joueurs dans le rôle du mioche qui va remplir sa copie et les supporters dans celui de papa/maman. Lloris aurait pu jouer les types insensibles à la pression, mais il a préféré être franc et admettre qu'il commençait à être tendu par l'évènement. Et dans le fond, tant mieux. Avoir la boule au ventre n'est pas forcément synonyme de panique paralysante, et un peu de stress peut devenir bénéfique s'il pousse à se dépasser. Des chercheurs de l’université de Californie ont même montré qu'un stress aigu permettait d'augmenter le nombre de cellules souches neurales dans le cerveau. Le souci, c'est que les expériences ont été menées sur des rats et que Lucas Digne n'est pas dans les 23. Allemagne -États-Unis et Roumanie Colombie au programme. Pas génial, mais pas mal. Sauf que la journée est gâchée par les violents affrontements qui ont lieu à Marseille entre des hooligans anglais et tunisiens. Une cinquantaine de personnes terminent à l'hôpital. Dans le reste de l'actualité ? Les candidats au baccalauréat lancent la machine et passent l'épreuve de philosophie avec le choix entre ces sujets : L'éphémère a-t-il de la valeur ? Puis-je faire confiance à mes sens ? Comment décider qu'un acte est juste ? Prenez un papier et un crayon, vous avez quatre heures. Ah, et à part ça, en Égypte, un petit gamin aux cheveux bouclés fête ses six ans. Il s'appelle Mohamed Salah