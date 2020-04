Le plan Scudetto de la Lazio

Dans l'attente de la reprise d'un championnat qu'elle peut encore espérer remporter, la Lazio trouve le temps long et fait le forcing pour que la Serie A reprenne ses droits sans trop tarder.

Vite, vite, la reprise !

La Vieille Dame en ligne de mire

Par Andrea Chazy

Cette fois, la blague de Giovanni Rezza n’a pas fait mouche. La boutade du directeur du département des maladies infectieuses de l’Institut supérieur de santé, aussi membre du comité scientifique et technique, était pourtant moins longue que son statut déroulé en entier. En pleine conférence de presse journalière de la protection civile italienne, ce mardi, celle-là même qui a annoncé que la barre des 20 000 décès a été franchie en Italie, Rezza s'est permis d'évoquer une potentielle reprise de la Serie A à sa façon :(...)Sourire en coin, le pompier-pyromane ne sait alors pas (selon lui) qu’il vient de remettre une pièce dans la machine infernale. Car s’il y a une formation qui attend plus que les autres encore le retour aux affaires, c’est bien la Lazio. Et depuis quelques semaines, elle n'a plus vraiment décidé de s'en cacher.Dans la soirée, ce mardi, Arturo Diaconale, porte-parole de la Lazio, n’a pas manqué de renvoyer le boomerang en pleine poire du pauvre Giovanni Rezza :Si la réaction de Diaconale est si véhémente, c’est parce que le timing, lui, est tout sauf anodin. Ce mercredi, une visioconférence doit avoir lieu entre la quinzaine d’experts de la commission médicale de la Fédération italienne de football (dont Rezza ne fait pas partie) et qui doit annoncer la couleur sur la situation sportive italienne des prochaines semaines. Le lendemain, c’est la mise en place d’un calendrier qui sera au menu lors d’une réunion fédérale. Des rendez-vous importants, alors que les dernières déclarations du ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, laissaient entendre il y a quelques jours que la reprise de l’entraînement pourrait intervenir dès le 4 maien Serie A.Et la Lazio, actuelle deuxième de Serie A, suit forcément cela avec une attention toute particulière. Ce n'est pas pour rien que ces derniers jours, la direction despousse pour que la saison se termine sur le terrain. Quitte à enchaîner les prises de becs avec ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. À l'image de Massimo Cellino, président de Brescia (lanterne rouge), qui reproche à Claudio Lotito de ne penser qu’à sa pomme en adoptant cette posture :(...), a-t-il déclaré au. Réponse non moins violente du clan romain, toujours par la voix de Diaconale :Ambiance.Si la Lazio s'est retrouvée en première ligne, et a parfois été pointée du doigt, c’est avant tout de son fait. Car elle sait que l'éventualité d’une saison blanche – un temps évoquée – ou d’un titre accordé à l’actuel leader turinois ferait d’elle le dindon de la farce. Vingt ans après son dernier(on en fêtera d'ailleurs les vingt ans le 14 mai prochain), la formation de Simone Inzaghi s’est muée en véritable machine de guerre cette saison avant que le COVID-19 ne vienne contrarier ses plans. Après 26 journées, être à un point de la Juve – avec le statut de meilleure défense et de deuxième meilleure attaque de Serie A – et sur une série de 21 matchs sans défaite en championnat (actuelle plus longue série d'Europe depuis la défaite de Liverpool à Watford) a gargarisé les coéquipiers de Ciro Immobile. Sur Instagram, Luis Alberto, meneur de jeu et meilleur passeur du championnat, témoigne qu'il croit encore nuit et jour à un possible sacre cet été :Mais un peu quand même.À dire vrai, la Lazio se sent bien aussi dans le costume du chasseur et n’en rate pas une pour mettre la pression sur la Juventus. Dernière volée de bois vert en date : les entraînements de Cristiano Ronaldo dans le stade du Clube Desportivo Nacional, sur l’île de Madère, où la star portugaise est confinée. Un cas de figure jugé déloyal par l’inévitable Arturo Diaconale au micro du média pro-Radiosei :(...)Histoire de ne pas se laisser faire, et de continuer à entretenir ses rêves de grandeur entre quatre murs, la Lazio a décidé d’assainir son centre d’entraînement de Formello en vue d’une prétendue reprise le 4 mai prochain. Avec, en tête, l’envie de terminer et de remporter un championnat qu’elle désire véritablement plus que les autres. Quel qu’en soit le prix.