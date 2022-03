Le Paris FC cale, Ajaccio et Sochaux assurent, Nancy sombre un peu plus

Tenu en échec par Pau, le Paris FC voit Toulouse accroître son avance en tête de la Ligue 2 alors qu'Ajaccio, vainqueur de Nîmes, recolle au club parisien. Plus bas dans le classement, Guingamp a corrigé un Nancy incorrigible, Sochaux a fait le boulot, Niort a fait honneur à son record et Valenciennes a remporté le derby du Nord. Par ici le résumé !

À quelques secondes, quelques mètres près, Amiens aurait remporté ce match face à Dijon (1-1) de manière totalement méritée. Mais le football est parfois cruel, et le but contre son camp de Matthieu Dossevi dans les derniers instants du temps additionnelest venu le rappeler. Malgré l'ouverture du score de Kader Bamba, sur un une-deux d'école avec Aliou Badjiet une nette domination (quinze tirs à sept). Résultat, les Amiénois manquent de repasser devant Caen, nouveau huitième de Ligue 2 depuis cet après-midi, alors que Dijon profite de ce point cadeau pour s'offrir un peu plus d'air avec la zone rouge (six points d'avance sur Quevilly, 18).Le PFC peut souffler. Passé proche d'une défaite frustrante face à Pau, le Paris FC a finalement accroché le point du match nul grâce à un penalty transformé par Khalid Boutaïb en fin de rencontre. Mais les résidents du Stade Charléty ont, pendant vingt minutes, cru vivre leur septième défaite de la saison lorsque Romain Armand a converti un gros temps fort des Béarnais. Il n'en est rien, et le PFC, grâce à ce point gratté, conserve sa deuxième place au championnat. Mais le leader toulousain s'échappe (sept points d'avance).Fin de série pour Bastia. Après deux victoires consécutives en Ligue 2, Bastia a été freiné ce samedi soir par Grenoble (1-1). Et sur la pelouse du Stade des Alpes, il aura fallu attendre la seconde mi-temps pour voir des pions, mais ça valait le coup. D'un bijou du pied gauche, Achille Anani débloque la rencontre en faveur des locaux. Un but splendide mais qui ne permet pas aux Isérois de se mettre à l'abri. Preuve à l'appui, les Corses reviennent au score à un quart d'heure du terme grâce à Julien Le Cardinal, plus prompt que tout le monde sur corner. Un résultat qui n'arrange personne.Des Crocodiles mangés tout crus. Martyrisé par un AC Ajaccio maladroit (23 tirs à 3), Nîmes s'en sort finalement pas trop mal avec cette défaite sur le plus petit des scores (1-0) à François-Coty. Cette rencontre aura mis du temps avant de sourire aux Corses. Amputés de leur capitaine Mathieu Coutadeur, sorti sur civière après un choc avec Julien Ponceau (24), les Acéistes ont multiplié les opportunités, à l'image de cette quadruple occasion incroyablement manquées avant la pause, avant de finalement trouver la faille au retour des vestiaires grâce à un caramel de Qazim Laçi qui envoie le cuir sous la barre. Une victoire logique qui permet à l'ACA (55 points) de revenir presque à hauteur du PFC (56 unités) pour la deuxième place du championnat.Guingamp repart de l'avant. Avec seulement deux succès lors des huit dernières journées, Guingamp ne traverse pas une période rose, alors tout succès « facile » est le bienvenue, et la réception de Nancy, lanterne rouge, tombait à pic. Une mi-temps aura suffi aux Guingampais pour sécuriser les trois points de la victoire (3-1), notamment grâce à un homme : Youssouf M'Changama. D'abord passeur décisif sur un corner bien coupé de la tête par Baptiste Roux, l'international comorien se distingue ensuite en marquant l'un des buts de la soirée, de nouveau sur coup de pied arrêté. Coup franc à une vingtaine de mètres plein axe, minasse dans la lucarneet coup de massue sur la tête des Lorrains. Le capitaine des Bretons parachève son œuvre en convertissant l'offrande de Jérémy Livolantet plonge un peu plus l'ASNL dans les abysses du classement malgré la réduction du score - anecdotique - de Saliou Ciss. Nancy en National 1 ? C'est tout droit.La banane à Bonal. Dix frappes à zéro et 70% de possession de balle en 45 minutes : en une mi-temps, Sochaux a éteint Rodez et s'est relancé (2-0) après deux matchs sans victoire en Ligue 2. Parfaitement servi dans la profondeur par Gaétan Weissbeck, le capitaine Aldo Kalulu a montré la voie aux siens d'un ballon piqué bien senti devant Lionel Mpasi-Nzau, le portier adverse, son huitième pion de la saison. L'ancien joueur formé à l'Olympique lyonnais est imité vingt minutes plus tard par le jeune Rassoul Ndiaye. D'abord proche de marquer un superbe but après un grand pont (17), le gamin de vingt ans fait finalement trembler les filets sur une passe (involontaire ?) de Maxime Do Couto. Victoire facile pour les Lionceaux (5) qui rugissent de nouveau et reviennent à trois unités du podium.914 matchs disputés en Ligue 2, record all-time de Châteauroux égalé . Alors, pour célébrer cet évènement, Niort a tenu à faire les choses correctement en grattant un succès face à Quevilly (2-0) grâce à un doublé d'Ibrahim Sissoko. Sur un caviar de Brahima Doukansy, le natif de Créteil trompe Nicolas Lemaître, qui n'a pu qu'effleurer le ballon, puis récidive en deux temps à une vingtaine de minutes du termeet permet aux Chamois de rebasculer dans la première partie de tableau (9, 39points), tandis que Quevilly rame toujours (18, 31 unités).Braquage dans le derby du Nord. Dans ce duel entre deux clubs du 59 et deux équipes en galère cette saison, Valenciennes a réalisé le coup parfait face à Dunkerque (1-2) au stade Marcel Tribut. Globalement dominé (douze frappes à quatre pour les Maritimes), le VAFC a marqué sur sa première occasion du match, Allan Linguet reprenant avec précision de la tête le centre de Julien Masson. Maladroits (un seul tir cadré) les joueurs de Dunkerque peuvent nourrir des regrets et de la frustration, d'autant qu'ils pensaient au moins obtenir le point du nul après l'égalisation d'Adama Niane, avant qu'Aymen Boutoutaou ne crucifie le voisin du Nord dans la foulée. Résultat, Dunkerque reste scotchés à la 19place (30 points). Les Vieux du stade peuvent avoir le sourire ce soir.