Le Petit Mayombo : « Je suis comme Valbuena, un vrai dur à cuire ! »

Véritable star des réseaux sociaux, Le Petit Mayombo est sorti de nulle part et a remis tout le monde d'accord grâce à une gouaille incroyable, des punchlines cinglantes et une voix de cartoon. En cette période de confinement, le Gabonais est revenu sur sa passion de l’OM, la disparition de Pape Diouf et son problème hormonal, le même que celui qu'a surmonté Leo Messi.

« Si je dois citer des points communs entre Messi et moi ? Je dirais le talent, l’intellect, mais aussi la taille ! »

Propos recueillis par Gad Messika

Je suis bel et bien à Libreville. Pendant le confinement, je suis les informations sur les restrictions, les gestes barrière et tout ce qui concerne le Covid-19. Au Gabon, ça se passe très bien, par la grâce de Dieu. Il faut respecter les restrictions, les ordres donnés par le gouvernement : un mètre de distance, se laver les mains avec du gel « alcoolicolique » !Malgré les hauts et les bas, je continue toujours de travailler.Face à cette situation aussi désastreuse, ce qui me manque le plus, c’est mon club de prédilection, l’Olympique de Marseille. Avec la perte de ce monument, le défunt Pape Diouf... paix à son âme. C’était une icône du club. Cette disparition brutale a été une désolation totale... C’était un monument que j’admirais tant. J’ai grandi avec lui. Même à l’époque, quand il était président, j’étais enfant et je l’entendais parler. Parfois, je me rendais chez les boutiquiers en petite culotte et ils étaient toujours heureux de me rappeler qu’il était sénégalais. Ils disaient toujours du bien de lui :Je n’arrivais pas à le croire, c’était tellement magnifique... Il laisse un grand vide.Avant, il y avait souvent des difficultés pour avoir des télévisions... Mais je te dirais lorsque Didier Drogba jouait avec l’OM durant la Coupe de l’UEFA. Il faut se féliciter d’avoir vu des joueurs comme Drogba à l’OM. Il montre l’exemple qu’en arrivant dans l’ombre, tu peux montrer de quoi tu es capable. Il y a aussi un joueur qui est petit, comme ça... Mathieu Valbuena. En voyant son aspect physique, on est presque pareil ! C’était un joueur atypique. Il courait énormément, il allait très vite aussi et c’était un solide. Un vrai dur à cuire ! J’ai un fort caractère aussi, un vrai dur à cuire ! Même s’il a joué à Lyon, ça n’empêche pas qu’il puisse toujours aimer notre club. Il faut toujours avoir cette reconnaissance, il ne faut pas que les supporters oublient, il nous a fait du bien.Bien sûr, mais j’ai souvent peur des tacles ! Avec mes pieds, je ne pourrais pas supporter un gros tacle d’un adversaire. Je pense que je suis meilleur en attaque, parce qu’en défense, ça peut être un peu compliqué. C’est un combat ! J’essaye d’être un dribbleur, j’aime bien les passements de jambes !L’OM, c’est un club qui est aimé par beaucoup de gens en Afrique, je pourrais même dire que l’OM est un club africain. Il n’y a pas un seul quartier où il n’y a pas de fans de l’OM.L’OM est un club qui joue avec fierté et amour. Lorsqu’il y a des matchs, les gens savourent ces instants, ils deviennent précieux. Le temps s’arrête, ça devient une explosion, une vraie fête ! C’est ça le plus important, que ce soit une fête. Nous, c’est le cœur, on aime ça.Il n’est pas question de penser que je me laisse faire par ce handicap. Au contraire, il faut donner le meilleur de toi, tout le temps. Si je dois citer des points communs entre Messi et moi ? Je dirais le talent, l’intellect, mais aussi la taille !Bon, il est quand même un poil plus grand !Cela n’empêche que nous avons les mêmes traits physiologiques.Je dirais Thomas Ngijol.C’est magnifique, voire explosif de jouer devant une foule aussi grande ! Il y a toujours des moments de stress, surtout au début de ta représentation. Tu te dis :mais c’est l’occasion pour toi de montrer de quoi tu es capable. Tu as ce talent que tu dois démontrer, tu dois faire ton maximum pour t’en sortir.Tu t’installes chez un boutiquier, il y a tous les jeunes qui se posent pour suivre les différents matchs. Sinon, tu peux t’installer à la maison, devant ton écran, en famille ou seul ! Je pense qu’on ne peut pas totalement manger devant les matchs de l’OM. Il te faut quelques grignotages : des biscuits, des chips. Au niveau des boissons, un bol de lait fait très bien l’affaire !On était sur la bonne voie avant l’interruption brutale du championnat... Tout se passait à merveille avec Villas-Boas et on attendait tous ce match contre le PSG, le 22 mars dernier. J’y étais même invité ! Je pense qu’on aurait pu faire quelque chose, de surcroît avec mon arrivée dans ce stade Vélodrome.Je pense que tu ne peux pas signer dans un club si tu ne l’aimes pas. Mario Lemina est un exemple de réussite sportive, ça fait du bien pour notre pays ! Comment ne pas être fier ? C’est un fils du pays, alors lorsqu'il a cette possibilité dans tel ou tel club, c’est magnifique.Il faut croire que quand tu joues pour le Gabon, il faut souffrir pour gagner !Il y a toujours dans certains quartiers, même à Lébamba ma ville natale, des jeunes qui croient en eux, qui se donnent de la force et du courage pour être les meilleurs. Malheureusement, il n’y a rien de concret d’organisé, c'est un éternel problème.