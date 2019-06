Le Pérou fait craquer l'Uruguay aux tirs au but

Au bout du suspense, le Pérou remporte ce quart de finale contre l'Uruguay au terme d'une rencontre où les Incas n'auront cadré aucune frappe dans le temps réglementaire (0-0, 4-5 TAB). Seul joueur à manquer son penalty, Luis Suárez peut s'en mordre les doigts.

Cavani peu verni

Les arbitres chassent les buts

Uruguay (4-4-2) : Muslera - Cáceres, Godín, Gímenez, G. González - De Arrascaeta, Bentancur, Valverden (Stuani, 97e), Nández (Torreira, 57e) - L. Suárez, Cavani. Sélectionneur : Óscar Tabárez.



Pérou (4-2-3-1) : Gallese - Trauco, Abram, Zambrano, Advíncula - Yotún, Tapia - Flores, Cueva (Ruidíaz, 85e), Carrillo (Gonzáles, 75e) - Guerrero. Sélectionneur : Ricardo Gareca.

Luis Suárez, au point de penalty. Repoussé, par Pedro Gallese. Paolo Guerrero, au point de penalty. But. Edinson Cavani, au point de penalty. But. Raúl Ruidiaz, au point de penalty. But. Cristhian Stuani, au point de penalty. But. Yoshimar Yotún, au point de penalty. But. Rodrigo Bentancur, au point de penalty. But. Luis Advíncula, au point de penalty. But. Lucas Torreira, au point de penalty. But. Edison Flores, au point de penalty. But. Le Pérou est en demi-finales de la Copa América. Voilà comment s'est déroulée une séance de tirs au but perdue par la, au terme d'une rencontre où l'Uruguay aurait pu (dû ?) s'imposer dans le temps réglementaire. Voilà commentse retrouve à pleurer comme un enfant. Voilà le Pérou dans le dernier carré contre le Chili, un voisin géographique. Avec un Brésil-Argentine prévu de l'autre côté du tableau final, les duels seront assurément chauds.Pas à pas, le chemin qui rallie l'Uruguay à Rio de Janeiro se raccourcit. Pour les hommes d'Óscar Tabárez, deux étapes manquent encore à l'appel. À commencer par ce premier rendez-vous, à maîtriser depuis Salvador de Bahia. En face, le Pérou cherche à jouer les trouble-fêtes, mais lane se laisse pas abattre. Bien au contraire. Titulaire dans l'entrejeu, Federico Valverde assène un centre dans la surface adverse repris par une tête lobée de Suárez qui file au-dessus du but de Gallese. Le quart d'heure à peine écoulé, les Uruguayens passent la vitesse supérieure par l'intermédiaire de Luis Suárez. Côté gauche,s'immisce dans la, et son tir est détourné par Gallese vers Edinson Cavani. Trop penché vers l'arrière, l'avant-centre du PSG envoie une mine au-dessus face à un but laissé vide.Si le Pérou parvient à rester dangereux en phase de contres, c'est bien l'Uruguay qui se crée les meilleures occasions de but. Une preuve supplémentaire de ce constat réside dans l'ouverture du score refusée à Giorgian De Arrascaeta par le corps arbitral, pour une position de hors-jeu initial du centreur. Quelques minutes plus tard, Cavani se retrouve à nouveau en position préférentielle face au but, mais Gallese est cette fois-ci présent pour boucher l'angle de tir du. En face, le Pérou ne démérite pas. À l'image du danger régulier apporté par Guerrero, mais l'absence de Jefferson Farfán, blessé lors du dernier match face au Brésil, dessert la construction offensive des Incas.Désireux d'enfoncer le clou et d'éviter une séance de tirs au but toujours risquée, l'Uruguay dévoile une carte supplémentaire de son jeu avec la frappe lointaine de Valverde bien repoussée par Gallese. La pression se poursuit, mais le coffre-fort péruvien reste bien fermé à double tour, comme le confirme le manqué de Diego Godín une nouvelle fois seul face au but. Dès lors, c'est à la dynamite que l'Uruguay cherche à forcer le verrou. En créant ainsi de nouvelles étincelles via un autre but refusé à Cavani, puis une énième frappe du buteur bien captée par Gallese. À son tour, Suárez pense ouvrir le score, mais l'arbitre considère une nouvelle fois que le but est inscrit depuis une position de hors-jeu. Dans cette rencontre autant bridée par le score que par les hommes en noir, rien n'évolue jusqu'au coup de sifflet pour signaler la fin du temps additionnel. La suite, on la connaît. Luis Suárez le premier...