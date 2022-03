Le Pérou barragiste, la Colombie et le Chili disent adiós au Mondial

Fin du suspense dans cette dernière journée de la zone Amsud : le Pérou conserve sa cinquième place de barragiste grâce à son solide succès face au Paraguay (2-0). Une victoire qui condamne dans le même temps la Colombie victorieuse au Venezuela (1-0) et le Chili, battu par l'Uruguay (2-0). Sinon, l'Argentine et l'Equateur partagent les points pendant que le Brésil signe une nouvelle démonstration sous le signe du joga bonito.

Par Antoine Donnarieix

À Lima, la donne était très simple pour le Pérou : une victoire contre le Paraguay et la bande de Ricardo Gareca validait son billet de barragiste dans l'optique de disputer un deuxième Mondial consécutif après l'épisode russe. Dès lors, Cristian Cueva a pris les commandes des opérations. D'une délicieuse ouverture extérieur pied droit, le numéro 10 des Incas a délivré un caviar à destination de son buteur Gianluca Lapadula. De sang froid, l'attaquant s'est infiltré dans l'espace laissé par la charnière centrale Alderete-Balbuena et a ouvert le score d'un tir poteau rentrant. Si le Pérou a beau démarrer pied au plancher, le Paraguay a fait passer un frisson dans l'échine locale lorsque Sebastián Ferreira a trouvé le haut de la barre de Pedro Gallese (10). Mais au moment d'enfoncer le clou, le Pérou n'a pas fléchi. Yoshimar Yotún a repris le centre de Miguel Trauco pour doubler la miseet sans le poteau pour repousser la tête de Lapadula (45), le suspense était mort avant même la mi-temps. Imperméable dans le deuxième acte, le Pérou valide sa place de barragiste et attend le vainqueur du duel entre Emirats arabes unis et Australie pour connaître son adversaire.Espérer un Paraguay accrocheur face au Pérou et faire le travail en déplacement chez le voisin vénézuélien. Voilà la mission donnée à la Colombie dans cette dernière journée des éliminatoires de la zone Amsud pour encore croire au Qatar. Alors ? Alors lesont buté sur une défense locale bien solide à l'image de Wuilker Faríñez, très solide pour écarter les frappes de Luis Diaz (8, 15). De l'autre côté, Darwin Machís a obligé David Ospina à la parade (22) et Salomón Rondón a pesé sur la défense centrale colombienne mais le bulldozer de laa manqué d'adresse pour ouvrir le score (34). Finalement, c'est grâce à une faute de Ronald Hernández sur Rafael Santos Borré que la Colombie a débloqué le compteur. Sur penalty, James Rodriguez a inscrit l'unique but de la rencontre. Un but insuffisant pour amener laau Mondial et ça, c'est un peu trop fort de café.Le Chili avait peu de chances de participer au prochain Mondial, et cela s'est vu. Face à une formation uruguayenne déjà qualifiée,devait gagner et espérer dans le même temps que le Pérou et la Colombie ne s'imposent pas. Et face à une équipe qui a encore en souvenir l'olive de Gonzalo Jara infligée à Edinson Cavani , autant dire que la Celeste n'allait pas jouer les enfants de chœur à Santiago. Trop longtemps maintenu à distance du but adverse, le Chili s'en est remis aux fulgurances d'Alexis Sanchez mais l'ailier de l'Inter s'est confronté à un Sergio Rochet imperturbable sur sa ligne (56). Et quand Sanchez n'est pas là pour créer le danger, Ben Brereton apparaît pour vendanger une belle opportunité au point de penalty (58). Résultat des courses : le Chili ne parvient pas à marquer. Et comme trop souvent dans ces éliminatoires, le Chili laisse filer des points. Remplaçant d'un Cavani blessé en première période, Luis Suárez va trouver le chemin du but d'un ciseau retourné instinctifpuis Federico Valverde envoie une praline pour confronter le succès chilien. Une patate pour compenser l'olive, ça se respecte.Entre équipes déjà qualifiées, l'Equateur et l'Argentine ont livré un match plutôt paisible à Guayaquil. Après un premier quart d'heure compliqué, les Argentins ont laissé croire que ce match était plus synonyme de repos collectif qu'autre chose. Cela dit, Julián Álvarez avait à cœur d'honorer sa titularisation à la pointe de l'attaque de l'Albiceleste par un premier but en sélection nationale. Grâce à un service de Nicolas Tagliafico, la nouvelle recrue du Manchester City de Pep Guardiola s'y est repris à deux fois avant de trouver l'ouverture d'un tir croisé. En difficulté sur phase arrêté, l'Argentine a cru tenir le coup tant bien que mal. Mais là où les Brésiliens avaient concédé le match nul , les Argentins vont faire de même en engendrant un penalty transformé en deux temps par Enner Valencia. Très chahuté par des Equatoriens pas toujours tendres, Leo Messi a mis un coup franc au-dessus (81) mais s'en est surtout sorti sans blessure majeure. Et si l'heure d'enchanter la Ligue 1 serait enfin venue ?La connexion lyonnaise entre Lucas Paquetà et Bruno Guimarães va bien, merci pour elle. Désormais séparés par la Manche, les deux compèresse sont retrouvés le temps d'un rassemblement avec la sélection nationale. Face à des Boliviens volontaires mais pas assez réalistes à l'image d'Henry Vaca qui profite d'une erreur de Marquinhos mais bute sur Alisson (17), le Brésil a fait une première différence grâce à son tandem, Guimarães permettant à Paquetà d'ajuster Ruben Cordano. Solide et suffisamment tueuse en contre, lava doubler la mise suite à un tir dévié d'Antony repris au second poteau par Richarlison. Avec un Dani Alves capitaine, laa continué sa partition sur un rythme de croisière pour ajouter un troisième but grâce au tandem Paquetà-Guimarães, cette fois-ci en rôles inverséset un quatrième avec un doublé pour Richarlison. De quoi terminer ces éliminatoires à la première place de la zone Amsud, sans aucune défaite en dix-sept matchs, une seule confrontation avec l'Argentine , quarante buts marqués et cinq encaissés. Un bilan presque parfait.