Le pénalty lunaire donné à Al-Ahly après une faute du tibia

غرائب أفريقيا تستمرضربة جزاء احتسبها الحكم للأهلي أمام الرجاء بعد الرجوع للفار لاعتقاده أن الكرة لمست يد المدافع !!!pic.twitter.com/9Q6cSlayXK — Goalna (@Goalna) April 16, 2022

Et en France on se plait de Stéphanie Frappart.En quart de finale aller de la Ligue des champions de la CAF, le club d’Al-Ahly a obtenu un pénalty grâce à une « faute » du tibia d’un défenseur du Raja Casablanca. Le pire étant que l’arbitre, ayant sifflé une première fois en pensant sans doute que le ballon effleurait la main du joueur marocain, a validé sa décision en consultant la VAR. Les images montrant clairement que le ballon a été repoussé simplement du tibia. Les joueurs du Raja n’en reviennent pas et vont immédiatement protester contre l’arbitre. Sans grand succès. Le pénalty est bien accordé et sera marqué par Amr El-Sulaya pour ouvrir le score de cette rencontre. Et la polémique ne devrait pas s’arrêter là, puisque ce but a permis aux Égyptiens d’empocher une victoire 2-1.Les Algériens auraient déjà déposé un recours.